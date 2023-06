Cernusco, 400mila euro per il ponte sulla ferrovia: sarà a misura di bici e pedoni

Soddisfatto il sindaco Toto: “Un intervento importante e atteso, reso possibile grazie alla sinergia con gli altri enti sovracomunali”

Oltre ai lavori di riqualificazione del ponte sulla ferrovia, sono previsti anche interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

CERNUSCO – 400mila euro per riqualificare il ponte sulla Sp 54 che scavalca la ferrovia Lecco – Milano, rendendolo finalmente a misura anche di pedoni e biciclette. E’ un investimento importante quello verrà riservato alla sicurezza del cavalcavia situato lungo la strada provinciale che collega Cernusco a Montevecchia, porta d’accesso anche al Parco regionale del Curone.

“Avevo portato avanti questa istanza nel 2021, subito dopo il mio insediamento come sindaco – spiega il primo cittadino Gennaro Toto senza nascondere una certa soddisfazione -. Durante le interlocuzioni con la Provincia avevo evidenziato la necessità di riqualificare il ponte, prevedendo un idoneo passaggio per le bici e i pedoni nonché di mettere in sicurezza anche gli attraversamenti pedonali presenti sulla strada provinciale 54”.

Richieste che non sono rimaste nel cassetto, tanto che a breve il consiglio comunale di Cernusco sarà chiamato ad approvare la convenzione con la Provincia e i Comuni di Montevecchia, Missaglia e Monticello per la redazione di uno studio di fattibilità, corredato di dati su volume del traffico e analisi dell’incidentalità, per implementare, in modo condiviso, il livello di servizio lungo l’arteria provinciale.

Non solo. L’amministrazione comunale cernuschese ha ricevuto anche il via libera per il corposo intervento sul cavalcaferrovia, il cui progetto di intervento è già stato discusso in una conferenza di servizi alla presenza di Comune, Provincia, Regione e Rfi il 16 giugno scorso. “Ringrazio la Provincia e gli altri enti sovracomunali che hanno ascoltato le nostre esigenze concordando sull’urgenza e sulla necessità di intervenire sulla sicurezza stradale su un asse strategico come quello della Sp 54”.

Da tempo Cernusco chiedeva una soluzione per rendere sicuro il ponte anche per i ciclisti e i pedoni: “Non dobbiamo dimenticare che, una volta raggiunta la stazione ferroviaria, da qui si passa anche per accedere ai sentieri e ai percorsi del Parco del Curone”.

Il progetto verrà finanziato con i fondi del cosiddetto piano Marshall e prevede di ridisegnare gli attuali spazi, composti da due e strette banchine ai lati della carreggiata, realizzando un percorso protetto per bici e pedoni sulla destra, salendo verso Montevecchia.

Le due corsie verranno in pratica traslate da una parte, in modo da ricavare un’area, larga quasi 2,50 metri, riservata esclusivamente alla mobilità dolce. Per tutelare la fruizione da verrà realizzato a fianco del nuovo percorso ciclopedonale allargato un guardrail per eliminare la promiscuità tra pedoni/ ciclisti e auto. Previsto anche un corposo intervento di pulizia del percorso dalla vegetazione per ripristinarne la fruibilità.

“L’obiettivo è quello di completare l’opera entro la fine del 2024 – continua il sindaco -. I lavori dureranno circa sei mesi e prevedono anche il consolidamento della struttura del ponte. La viabilità verrà sempre garantita attraverso la previsione di un senso unico alternato”.

Per quanto riguarda invece gli attraversamenti lungo la Sp 54, l’amministrazione comunale valuterà tutte le migliorie da effettuare lungo le intersezioni da via Papa Giovanni XXIII a Paravino. In particolar modo, per quanto riguarda l’attraversamento che collega questa frazione cernuschese al lato stazione, l’intenzione è quella di potenziare ancora di più la sicurezza del comparto realizzando i raccordi mancanti e installando una adeguata illuminazione.