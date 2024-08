Cernusco, telecamere nei parcheggi e nei parchi: dal Viminale 140mila euro per la sicurezza

Stanziati 140mila euro per il progetto sulla sicurezza promosso dal Comune di Cernusco Lombardone

“Siamo soddisfatti di questo risultato frutto del lavoro svolto in sinergia con le forze dell’ordine”

CERNUSCO – Soddisfazione a Cernusco per il finanziamento pubblico, pari all’80%, ricevuto per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Il progetto, studiato e presentato dalla Giunta guidata dal sindaco Gennaro Toto al comitato di valutazione per la sicurezza, è stato selezionato (per la provincia di Lecco sono 3 i progetti finanziati) tra oltre 1500 presentati al Ministero degli Interni.

Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che approva la graduatoria: nei 19 milioni di euro previsti ci sono anche 140mila euro per Cernusco. “Siamo contenti di questo risultato frutto del lavoro svolto in sinergia con le forze dell’ordine del territorio – puntualizza il sindaco Gennaro Toto -. Già nel 2022 ci eravamo candidati per ottenere questo finanziamento che siamo riusciti ora a portare a casa grazie alla predisposizione di un progetto ancora più accurato e puntuale, redatto tenendo conto delle indicazioni di chi, ogni giorno, lavora nel campo della sicurezza e della prevenzione”.

Una cinquantina le telecamere da installare previste nel progetto, alcune delle quali sono state già posizionate: “Grazie a questi occhi elettronici potenzieremo il monitoraggio dei parchi e dei parcheggi pubblici con telecamere di ultima generazione capaci di leggere le targhe e utili per contrastare episodi di inciviltà come l’abbandono dei rifiuti”.

Integrato con un bando del distretto del commercio del Meratese, l’intervento avrà un’attenzione particolare anche per le aree commerciali del centro paese. “Continueremo a lavorare con determinazione per garantire che la nostra comunità possa beneficiare di strumenti efficaci a garantire maggiore sicurezza e qualità di vita” conclude Toto.