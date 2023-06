Merate. Dall’archistar Botta ai fuochi d’artificio: Sartirana è pronta per la festa patronale

Stasera la presentazione del libro “Il gesto sacro” alla presenza dell’architetto Mario Botta

Sabato sera la tradizionale messa sul lago, domenica l’intitolazione della via all’indimenticato don Adriano e lunedì i fuochi d’artificio

MERATE – Dalla presentazione di un libro con l’archistar Mario Botta alla lucciolata notturna intorno al lago, passando per la tradizionale messa sul lago, l’intitolazione della via a don Adriano Ferrario e gli imperdibili fuochi d’artificio. Sono tante le iniziative promosse nell’ambito della festa patronale di San Pietro a Sartirana.

Questa sera, giovedì, la chiesa parrocchiale ospiterà la presentazione del libro “Il gesto sacro. Una conversazione con Mario Botta”, scritto da don Sergio Massironi (sacerdote nato e cresciuto nella frazione meratese) e Beatrice Basile, pubblicato dalla casa editrice Electa. Il volume è frutto di una conversazione, inedita e intensa, con l’architetto ticinese famoso per il rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San Francisco e che proprio a Sartirana ha progettato la realizzazione della nuova chiesa. Lo stesso Botta sarà presente questa sera per dialogare con il filosofo Silvano Petrosino e monsignor Nicola Zanoni, vicario generale della diocesi di Lugano.

Venerdì sera sarà invece la volta della Lucciolata, passeggiata notturna di 4 chilometri circa intorno al lago con al termine la degustazione di un ottimo risotto. Sabato pomeriggio invece largo allo sport con il torneo di calcetto fra i rioni di Sartirana mentre alle 20.45 si terrò la tradizionale e suggestiva mess sul lago presieduta da don Luigi Spada e don Maurizio Spreafico, sacerdoti che festeggiano quest’anno il 35esimo di ordinazione. Dopo la messa si giocherà la finale del torneo di calcetto mentre alle 22 inizierà la serata country con il gruppo Thundering Heels.

Domenica invece la messa delle 11.15 sarà anticipata dall’inaugurazione, alle 10.45, della nuova via dedicata a don Adriano Ferrario, indimenticato parroco di Sartirana dal 1977 al 2018, scomparso lo scorso dicembre.

Nel pomeriggio spazio al divertimento dei più piccoli con percorso pompierini, trucca bimbi. Alle 18 processione con la statua di San Pietro per le vie del paese mentre alle 21.30 spettacolo musicale con Daniele Bellitto.

Lunedì, infine, messa al cimitero alle 9 mentre in serata si potrà ballare il liscio con Rosolino. Alle 22 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di San Pietro, seguita dall’atteso spettacolo pirotecnico.

Sabato, domenica e lunedì sarà attivo lo stand della cucina e la pesca di beneficenza.