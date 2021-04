Merate, gli auguri di buona Pasqua in musica del sacrestano

Video di auguri per la Pasqua 2021 da parte di Franco Crippa, sacrestano della parrocchia di Sant’Ambrogio

Fan scatenato dei Pooh, ha accompagnato gli auguri con il brano “Dove comincia il sole”

MERATE – Auguri di buona Pasqua in musica grazie al video diffuso da Franco Crippa, sacrestano della parrocchia di Sant’Ambrogio. Come ormai d’abitudine, Crippa, appassionato di musica e fan scatenato dei Pooh, ha deciso di augurare a tutti buona Pasqua sulle note di “Dove comincia il sole”, canzone tratta dall’omonimo Cd dei Poohm uscito nel 2010. “In quell’occasione i Pooh ripartivano in tre dopo l’uscita di Stefano D’Orazio. Mi è piaciuto ricordare questa loro ripartenza sperando che presto tutti noi potremo ripartire dopo la pandemia da coronavirus”.