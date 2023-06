Merate: il lancio del “tocco” per il volo alle medie dei ragazzi di quinta

Il saluto dei ragazzi delle quinte al plesso di via Montello

Emozioni e tanta allegria al lancio del “tocco” per salutare la conclusione del ciclo alla scuola primaria

MERATE – “Le quinte volano alle medie”: semplice e diretto lo striscione comparso dietro ai ragazzi delle tre classi quinte che oggi, giovedì, hanno saluto il plesso di Montello pronti a salpare, a settembre, per il nuovo viaggio alle scuole secondarie di primo grado.

Tutti schierati fuori dalla scuola con in testa il classico cappello della laurea, i ragazzi hanno atteso il fatidico suono della campanella, l’ultima dell’anno scolastico che si è chiuso proprio oggi, giovedì 9 giugno per poi lanciare in alto, dopo un partecipatissimo conto alla rovescia, il tocco e salutare in allegria la loro amata scuola.