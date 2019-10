Merate, la festa del cioccolato tiene botta nonostante la pioggia

L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco di Merate

Il presidente Codara guarda il bicchiere mezzo pieno: “Siamo comunque soddisfatti”

MERATE – “Siamo soddisfatti. Possiamo dire che, date le previsioni e nonostante la giornata di sabato, è andata bene”. Luca Codara, presidente della Pro Merate, preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno. E, archiviata la due giorni della festa del cioccolato, promossa sabato e domenica nel centro cittadino, traccia un bilancio positivo. “Rispetto alle previsioni, il meteo ha tutto sommato tenuto soprattutto nella giornata di domenica permettendo di realizzare comunque le iniziative previste, spostandole chiaramente in locali al chiuso”.

Codara risponde anche ai tanti che avevano suggerito di rimandare la manifestazione a un’altra data: “Purtroppo non sarebbe stato possibile farlo sia perché avevamo tutti i permessi per questo fine settimana sia perché non avremmo avuto la disponibilità degli espositori visto che per loro inizia adesso un calendario fittissimo di appuntamenti e attività tra mercatini e sagre sparsi in tutta Italia”.

In piazza Prinetti sono arrivate meno bancarelle del previsto. Molti ambulanti, soprattutto quelli provenienti dalle regioni più lontane, hanno preferito restarsene a casa. “Chi era presente, tra cui anche un espositore giunto dalla Toscana, era comunque soddisfatto e ci ha detto di aver lavorato bene”.

Grazie alla collaborazione con l’istituto Clerici sono stati promossi i laboratori per i più piccoli, impegnati anche nel pomeriggio di sabato in un laboratorio informatico… a base di cioccolato.

Molto apprezzata anche l’esibizione, avvenuta al centro anziani di piazza don Minzoni, dei ballerini della società di Danza Lecco con delle tradizionali danze scozzesi. Tanti curiosi anche per il raduno delle Ferrari del club di Caprino, che con loro inconfondibile colore rosso e boato, hanno riempito domenica la piazza degli Eroi che sabato ha invece ospitato il raduno delle auto d’epoca.

Il prossimo appuntamento con la Pro Loco è in programma sabato sera con la serata gioco pizza. Il programma prevede il ritrovo alle 18.30 al centro anziani di piazza don Minzoni per gustare un aperitivo, seguito dalla pizza e a seguire una sfida ai giochi in scatola per gli adulti, mentre i piccoli si divertono in compagnia delle animatrici. Il costo è di 5 euro a persona, tuto compreso. Per partecipare, dato che i posti sono limitati, bisogna prenotarsi scrivendo il numero di partecipanti a info@prolocomerate.org