Merate, liceo Agnesi: appaltati i lavori per la nuova palestra

L’intervento, finanziato con fondi Pnrr, ha un costo di 2 milioni e 600mila euro

L’intervento andrà a beneficio in primis degli istituti scolastici Agnesi e Viganò, ma anche della collettività di Merate

MERATE – Appaltati i lavori per la nuova palestra del liceo Agnesi. Settimana scorsa, precisamente l’8 novembre, la Provincia di Lecco ha aggiudicato i lavori di predisposizione degli spazi da adibire alle attività sportive all’istituto superiore di via dei Lodovichi, finanziati con fondi Pnrr – Next Generatione Eu. L’ente con sede a Villa Locatelli aveva effettuato una procedura negoziata con invito a dieci operatori economici, ponendo come importo netto contrattuale la cifra di 2 milioni e 600mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione della nuova palestra provinciale di via Campi/via Dei Lodovichi a servizio degli istituti Viganò e Agnesi di Merate.

L’intervento andrà a beneficio in primis degli istituti scolastici indicati, ma anche della collettività di Merate, alla cui cittadinanza verrà data la possibilità di utilizzare la struttura in orario extrascolastico; per questo la struttura avrà un accesso indipendente rispetto all’istituto scolastico e potrà usufruire del parcheggio esterno esistente su via Campi.

L’area oggetto dell’intervento potrà ospitare una palestra polifunzionale costituita da un edificio con un campo polivalente, quattro spogliatoi per gli studenti, due spogliatoi per i docenti, un’infermeria con annesso bagno, un deposito per le attrezzature delle attività sportive, un locale tecnico, due bagni per il pubblico, un locale tecnico, un locale contatori e una centrale termica.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 450 giorni dal verbale di consegna lavori.