Merate, mancano volontari: stop al bollettino della parrocchia

Da gennaio 2024 non verrà più realizzato lo storico bollettino parrocchiale “All’ombra della Torre”

Una decisione sofferta presa dal consiglio pastorale e dalla redazione a causa della mancanza di persone disponibili a realizzare il mensile

MERATE – Addio bollettino parrocchiale. Da gennaio 2024 il periodico “All’ombra della Torre”, giunto al 115esimo anno di pubblicazione, cesserà di essere confezionato e distribuito alle famiglie della parrocchia di Sant’Ambrogio. Una decisione difficile presa dal consiglio pastorale della parrocchia e dalla redazione del bollettino in primis per “la mancanza di persone disponibili a realizzare il bollettino di 32 pagine come da molti anni abbiamo conosciuto e letto”.

Nell’informare della cessazione della pubblicazione del bollettino, il parroco don Luigi Peraboni chiarisce che “questa decisione non comporta la fine dell’informazione da parte della comunità: “Continueranno le informazioni attraverso i canali che in questi anni si sono sempre affiancati al bollettino: il foglio settimanale “Camminare insieme”, il sito web della parrocchia chiesadimerate.org, la pagina Facebook, il canale YouTube e il profilo instagram”.

Quello che è certo è che verrà a mancare un mensile ormai diventato un punto di riferimento con i suoi aggiornamenti e riflessioni sulla vita comunitaria e una pubblicazione entrata ormai nella storia della città, visto che la prima edizione era stata stampata nel lontano 1909.

In questi mesi quindi non sarà perciò possibile rinnovare l’abbonamento per il 2024. “Ringraziamo tutte le persone che in questi anni si sono rese disponibili per portare nelle nostre case le informazioni della vita della parrocchia” conclude l’avviso rinnovando l’invito a coloro che partecipano alla vita della comunità di far pervenire i fogli informativi, che la parrocchia cercherà di realizzare, alle persone ammalate o impossibilità ad uscire di casa.