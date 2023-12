Merate, non solo luci in centro: la Pro Loco illumina l’opera di Dozio a Brugarolo

Illuminata la scultura realizzata dall’artista meratese Angelo Dozio, che giovedì riceverà l’Ambrogino

MERATE – Non solo luci in centro, reso ancora più bello e accogliente con le luminarie e le proiezioni che da ieri sera illuminano il salotto buono della città. Non è passata inosservata infatti l’iniziativa, targata Pro Loco, di vestire a festa la scultura di Angelo Dozio, intitolata “Unione dei popoli” e posizionata a Brugarolo, inaugurata il 6 ottobre 1991.

“Abbiamo accolto con piacere il suggerimento del sindaco Massimo Panzeri di illuminare l’opera di Dozio – puntualizza la presidente della Pro Loco Simona Vitali -. Questo gesto vuole essere un omaggio ad Angelo in occasione della benemerenza civica che gli verrà consegnata dall’amministrazione comunale di Merate durante la cerimonia degli Ambrogini 2023. Che la sua opera splenda per tutto il periodo natalizio di una luce che possa farci sentire più uniti in un momento dove l’odio genera guerre in molte parti della terra, e spesso, impera anche nei popoli in pace nella vita quotidiana”.