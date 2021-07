I genitori sono contro la riduzione del tempo scuola a 27 ore

“Chiediamo il ripristino delle condizioni orarie previste nei diversi plessi della scuola primaria al momento dell’iscrizione”

MERATE – Prosegue la protesta dei genitori contrari al taglio dell’orario scolastico alla scuola primaria di Merate. Una scelta, quella di riproporre anche per il prossimo anno scolastico, il tempo scuola a 27 ore in tutti i plessi della primaria (Montello, Sartirana e Pagnano) che, seppur avallata dal consiglio di istituto nella riunione del 30 giugno, ha visto contrapposti diversi genitori, pronti a chiedere a gran voce il ripristino del tempo scuola antecedente alle riduzioni e alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid.

Riuniti in un comitato spontaneo, i genitori hanno dato vita a una petizione online che ha già superato le 120 firme. “Proseguiremo la protesta fino a quando non sarà ripristinato il tempo scuola scelto dalle famiglie, in sede di iscrizione” fanno sapere i genitori, sottolineando di aver inviato lettere alla dirigente, all’ufficio scolastico territoriale e all’assessora comunale Franca Maggioni. “Attendiamo risposte e siamo pronti a sedersi a un tavolo con le istituzioni, certi che la scuola non potrà ignorare la posizione presa da oltre cento genitori”.

Per visualizzare la petizione CLICCA QUI