Merate, un ramo di ulivo benedetto sulle tombe al cimitero

L’operazione di pulizia delle tombe e dei vasi dei cimiteri cittadini è iniziata questa mattina, martedì

“E’ un segno di attenzione e vicinanza alle famiglie impossibilitate a recarsi al cimitero”

MERATE – La pulizia delle tombe e dei vasi in modo che tutto sia ordinato e la posa di un ramoscello di ulivo benedetto. E’ l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale per esprimere vicinanza alle tantissime persone che in questi giorni non possono recarsi nei cimiteri cittadini chiusi a causa dell’ordinanza per contenere la diffusione del contagio da covid 19. Questa mattina, martedì, l’operazione di pulizia è iniziata dal cimitero del centro.

Presenti il sindaco Massimo Panzeri, il suo vice Giuseppe Procopio, il prevosto don Luigi Peraboni, i volontari della Protezione civile, degli alpini e degli Amis di Pumpier de Meràa. A ricordo della Pasqua verrà poi posato sulle tombe un ramoscello di ulivo benedetto da don Luigi.

Non solo, gli amministratori hanno deciso di posizionare, il Venerdì santo, all’entrata di tutti i cimiteri della città un vaso di fiori. “Tutto ciò rappresenta un segno di vicinanza a tutti i nostri defunti e alle loro famiglie – spiegano dall’amministrazione comunale – Vogliamo ringraziare di cuore tutti i cittadini e le associazioni di volontariato che hanno reso possibile questa iniziativa di ricordo dei nostri cari promossa in occasione della Santa Pasqua”.