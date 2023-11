Olgiate, cinque incontri per neo e futuri genitori

Primo appuntamento sabato 11 novembre con l’inaugurazione del baby pit stop in biblioteca

In programma cinque incontri gratuiti sui temi di maggior interesse per i futuri e i neo genitori

OLGIATE – Cinque incontri gratuiti, in sala consiliare, riservati ai futuri e ai neo genitori. Li propone l’amministrazione comunale di Olgiate, attraverso il consigliere alla felicità Irene Sala, organizzando un ciclo di appuntamenti avente per tema gli argomenti di maggiore interesse per chi si trova, o si troverà a breve, un bebè in casa. Si comincia sabato 11 novembre alle 17 con la presentazione del progetto Nati per leggere e l’inaugurazione del baby pit stop in biblioteca. Saranno presenti la bibliotecaria Paola Brivio e i volontari lettori di Tararì Tararera.

Il 13 gennaio, sempre alle 17, spazio alla pedagogista Francesca Sala con un focus su “Giocare è una cosa seria”, il ruolo prezioso dell’ambiente e della relazione nei primi anni di vita.

Si parlerà sempre di giochi, con un incontro pratico per i genitori per costruire insieme dei giochi il 27 gennaio con le educatrici Greta Cogliati e Michela Ferrario e “Let’s play! Le potenzialità del materiale destrutturato”. Il 3 febbraio spazio a un tormentone tra neo genitori e nonni, ovvero il sonno nei primi anni di vita, fra falsi miti e realtà. Ne parlerà la pedagogista Francesca Sala. Infine il 10 febbraio si affronterà un altro argomento molto importante ovvero cosa accade alla coppia quando arriva un figlio. Ne parlerà Giovanna Fumagalli Biollo, counsellor sistemico relazionale.

Gli incontri sono a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria mandando una mail a salarirene@comune.olgiatemolgora.lc.it indicando nome e cognome dei partecipanti.