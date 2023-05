Olgiate: Comune e City Angels insieme per la raccolta per l’Emilia Romagna

La raccolta avrà luogo sabato 27 maggio dalle 15 alle 17

Si cercano materiali e viveri da destinare alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna

OLGIATE – L’amministrazione comunale organizza, in collaborazione con City Angels di Lecco, una raccolta di materiali e viveri destinati alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Il punto di consegna del materiale è il laboratorio del sindaco Giovanni Battista Bernocco situato in via del Centenario 10.

Servono stivali di gomma, prodotti per la pulizia della casa, prodotti per l’igiene personale, genieri alimentari a lunga scadenza, alimenti e pannolini per neonati e cibo per cani e gatti.

La raccolta avrà luogo sabato 27 maggio dalle 15 alle 18. I beni raccolti verranno poi consegnati ai City Angels di Parma che provvederanno alla distribuzione.