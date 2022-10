Olgiate: delegazione in Olanda per i primi passi del gemellaggio con Oisterwijk

Trasferta in Olanda per una delegazione del Comitato gemellaggi e il vice sindaco Matteo Fratangeli

“Accoglienza calorosa ed entusiasta. L’idea è quella di promuovere tornei e scambi culturali prima di ufficializzare il gemellaggio”

OLGIATE – “E’ stata un’esperienza molto interessante e siamo stati accolti con una ospitalità straordinaria”. Sono parole cariche di entusiasmo quelle del vice sindaco Matteo Fratangeli che, lo scorso fine settimana, ha raggiunto insieme a una delegazione dell’associazione gemellaggi formata da Patrizia Figini, Gabriele Panzeri e Daniele Ventura, la città olandese di Oisterwijk per tessere i primi, fondamentali rapporti in vista di un possibile gemellaggio italo- olandese.

Dopo aver ricevuto il benvenuto del sindaco Hans Janssen e dal suo vice Dion Dankers, gli olgiatesi hanno potuto incontrare e conoscere diverse realtà attive nella cittadina di ben 26mila abitanti situata nel Brebante occidentale. “Siamo rimasti colpiti molto favorevolmente dalla grande ospitalità con cui siamo stati accolti – continua Fratangeli -. Il primo giorno poi abbiamo visitato il Municipio dove abbiamo potuto portare i doni delle nostre associazioni”. Ora l’obiettivo è ricambiare, il prima possibile, già il prossimo marzo o aprile, la visita predisponendo un’accoglienza che sia all’altezza del proverbiale ospitalità italiana.

L’idea è quella di iniziare a creare qualche forma di collaborazione, tra associazioni sportive e culturali, prima di istituzionalizzare il gemellaggio organizzando tornei, mostre e occasioni concrete di incontro.

Soddisfatta della trasferta anche la presidente del Comitato Gemellaggi Patrizia Figini: “Penso che per Olgiate sia una grandissima occasione da cogliere sia a livello culturale che sportivo. Siamo rimasti impressionati dal calore con cui siamo accolti e dal tempo che tutti, sindaco in primis, ha dedicato a noi. Ora dovremo rimboccarci le maniche per non deludere le loro aspettative quando verranno a Olgiate”.

Nelle prossime settimane il Comune di Olgiate Molgora organizzerà un incontro aperto alla cittadinanza per raccontare l’esperienza vissuta nei Paesi Bassi.