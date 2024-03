Osnago. Un webinar per presentare i nuovi servizi digitali per il cittadino

Nuova piattaforma multicanale per facilitare il rapporto coi cittadini

L’appuntamento è per martedì 5 marzo alle ore 17:30 sulla pagina Facebook del Comune

OSNAGO – Il Comune di Osnago si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare con la piattaforma Municipium, che si compone di un nuovo sito internet, facile da navigare e allineato alle linee guida Agid, e dell’applicazione per smartphone Municipium, sviluppata dal Gruppo Maggioli, già attiva in più di mille enti italiani.

Municipium è lo strumento adatto a un’amministrazione semplice, digitale e amica del cittadino, perché permette una comunicazione semplice e immediata a doppio senso. Il Comune può informare i propri cittadini e i cittadini possono interagire con il proprio Comune.

Per presentare il nuovo sito, la nuova app Municipium, il nuovo Sportello telematico e soprattutto i nuovi servizi digitali che essi offrono al cittadino, viene proposto un webinar pubblico, cui ci si potrà collegare anche tramite la pagina Facebook del Comune di Osnago. L’appuntamento, in diretta streaming, è per martedì 5 marzo 2024 alle ore 17:30. La registrazione del webinar rimarrà poi visibile sui canali social del Comune.

L’app in futuro consentirà di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push, per il momento rimane attivo il servizio Osnago Whatsapp. Tramite la nuova app, i cittadini possono sin da ora consultare news e conoscere eventi, e condividere queste informazioni via sms, Whatsapp e social network direttamente dall’app.

Municipium consente inoltre di consultare la mappa dei punti di interesse del Comune e fornisce informazioni e servizi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti.

I cittadini possono mettersi in diretto contatto con il Comune grazie alla comoda funzione delle segnalazioni, con cui possono inviare segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto, e allo stesso modo comunicare i propri suggerimenti al Comune tramite la categoria di segnalazioni idee e proposte.

Grazie al modulo Protezione Civile, il Comune può infine informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, indicare numeri di emergenza e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare caso di emergenza.

L’app Municipium è disponibile gratuitamente su tutti i principali store online. Le prossime versioni innoveranno e arricchiranno ulteriormente l’offerta di funzioni e servizi.

Municipium ha inoltre creato un nuovo modello di sito web comunale intuitivo e responsive, grazie al quale sarà possibile gestire i contenuti di app e sito in modo integrato, risparmiando tempo e guadagnando in efficienza. Nel sito è attivato lo sportello telematico polifunzionale, che consente di ricevere informazioni sulle principali pratiche che si svolgono nei vari settori del Comune e poi di affrontarle online, controllando lo stato di avanzamento della procedura. Ai servizi del sito e dello Sportello si accede tramite identità digitale