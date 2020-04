Santa Maria Hoè, aumenta il numero di guariti da covid 19. Brambilla: “Avanti così”

A Santa Maria Hoè scende il numero delle persone positive a covid 19

Brambilla illustra i punti della fase 2 per il suo Comune: mercoledì 6 torna il mercato alimentare

SANTA MARIA HOE’ – 7 persone guarite da Covid 19. E’ una buona notizia quella comunicata oggi, martedì, dal sindaco Efrem Brambilla in merito al numero di contagi da coronavirus, fermo da circa 20 giorni. “Per la prima volta il numero dei nostri concittadini positivi scende da 11 a sole 4 persone. Si tratta di una vera e propria svolta, dopo i contagi e le diverse morti che ci hanno colpito al cuore, finalmente assistiamo a delle guarigioni. Ho parlato personalmente al telefono con le persone che hanno superato la malattia. Sono molto contento per loro. La guarigione è stata per tutti un percorso molto lungo, per alcuni è durato mesi. Faccio i miei migliori auguri ai 4 cittadini che ancora oggi stanno lottando contro il Coronavirus. Le disposizioni sono state molto rigide ed hanno limitato le libertà di tutti noi, ma hanno portato i loro frutti positivi in termini di contenimento e superamento dell’epidemia”.

La Fase 2

Brambilla continua poi la riflessione sulla cosiddetta fase 2, anticipata in conferenza stampa domenica sera. “Dobbiamo ora attendere le indicazioni di Regione Lombardia e della Prefettura per avere un quadro chiaro di ciò che si potrà o non si potrà fare da lunedì prossimo. Una fase in cui dovremo tenere la massima attenzione ed essere responsabili, altrimenti correremo il rischio di aumentare il numero dei contagi e di ritrovarci in una situazione di restrizioni ancora peggiori rispetto a quelle attuali. Per cui vi chiedo di prestare ancora molta attenzione, il rispetto delle limitazioni e la massima collaborazione con le istituzioni”.

A Santa Maria Hoè sono già aperti la casetta dell’acqua e il centro di raccolta rifiuti su prenotazione 0395312046. “Proseguiremo su questa strada con aperture mirate ed in sicurezza, con le dovute cautele”.

Mercoledì 6 torna il mercato (bancarelle solo alimentari)

Da mercoledì 6 maggio torneranno le bancarelle di generi alimentari in piazza Mercato. “Ci saranno accessi contingentati, presenza di Polizia Locale e Protezione Civile, una disposizione dei banchi come previsto da Regione Lombardia. Le attività dovranno svolgersi solo nel massimo rispetto delle regole imposte dall’emergenza epidemiologica”. Come previsto dal decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, alle funzioni funebri all’interno dei cimiteri potranno prendere parte gli stretti familiari, con un numero massimo di persone presenti inferiore a 15.

“Stiamo valutando come e quando effettuare le aperture al pubblico dei cimiteri, siamo altresì in attesa delle disposizioni governative, regionali e prefettizie. Le richieste di accesso ai cimiteri sono numerose. Per cui stiamo lavorando nel Coc per arrivare ad una futura apertura ordinata, senza file chilometriche, senza affollamenti dentro e fuori dai nostri cimiteri”.

Dal 29 al via i test sierologici

A partire dal prossimo 29 aprile sarà avviato nel nostro territorio il programma di esecuzione dei test sierologici. Brambilla ha ribadito che per ora i cittadini non potranno richiedere in maniera autonoma il test. “Pertanto non verranno effettuati test a domicilio. Invitiamo la cittadinanza a non aprire le porte della propria abitazione a nessuno e chiediamo di inviarci segnalazioni di telefonate non corrispondenti a quanto descritto”.

Sul tema delle politiche di contrasto alla povertà, la scorsa settimana ai cittadini bisognosi che hanno fatto richiesta per le “misure di solidarietà alimentare” abbiamo consegnato pacchi di viveri a domicilio. Ringraziamo anche quelle attività che attraverso le proprie donazioni di prodotti hanno arricchito questi pacchi, ovvero il Gran Caffè di La Valletta Brianza – Aesse di Sala Massimo e le aziende di La Valletta Brianza che si trovano nel Parco azienda vitivinicola La Costa di Crippa Claudia, Latte e terra società agricola, società agricola Bagaggera.

Prevista una nuova distribuzione di mascherine

Nella giornata di domani verranno consegnati dalla Protezione Civile anche i buoni spesa ed anche i polletti allo spiedo con le patatine, gentilmente offerti dalla “Polleria Rosticceria Vincenzo e Nuccy – Formenti” del mercato di Santa Maria Hoè.

7.280 gli euro donati dai cittadini sul conto corrente, aperto come Unione (IBAN IT24 M056 9665 5900 0006 6021 X13), dedicato alla raccolta fondi finalizzata agli interventi di sostegno alimentare destinati alle famiglie in difficoltà.

Nei prossimi giorni verrà effettuata un’altra fornitura porta a porta di mascherine chirurgiche alla cittadinanza.

“Infine vorrei inviate i musicisti e i Dj di Santa Maria Hoè, venerdì 1° maggio dalle 19.30, a suonare dai propri balconi, così da sentire meno la mancanza del tradizionale concerto che annualmente si tiene in occasione della festa dei lavoratori”.