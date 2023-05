Nel comune di Bulciago un nuovo Spazio Salute aperto ai cittadini

“Offrire ai cittadini un momento dedicato alla prevenzione, al benessere e alla cura di sé”

Il servizio è attivo da lunedì 8 maggio al Centro di aggregazione “La Terza Età” dalle 10 alle 11.30, con apertura settimanale

BULCIAGO – A partire da lunedì 8 maggio sarà attivo lo Spazio di Prevenzione e Salute nel comune di Bulciago, all’interno del Polo Brianza Ovest, nato per volontà del comune, dell’Ambito di Lecco e dell’Impresa Sociale Girasole per offrire ai cittadini un momento dedicato alla prevenzione, al benessere e alla cura di sé.

“L’attenzione alla persona e ai suoi bisogni è per la nostra Amministrazione Comunale il vero perno su cui si impronta l’attività amministrativa sinora messa in campo dall’insediamento del mandato e questo ci porta quotidianamente a cercare di cogliere i bisogni sempre nuovi che soprattutto post pandemia Covid-19 stanno profondamente stravolgendo le nostre comunità – ha detto Luca Cattaneo, sindaco di Bulciago -. Prima del Covid avevamo sperimentato con positivo riscontro delle persone anziane l’apertura dello Spazio Salute presso il centro di aggregazione comunale ‘La Terza Età’ in piazza Aldo Moro ed ora che l’emergenza epidemiologica sembra essere rientrata, convintamente riproponiamo l’apertura di questo spazio in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Lecco e Girasole Impresa Sociale”.

Lo Spazio Salute è un luogo di incontro, dedicato alla prevenzione e al benessere in particolare degli anziani, dove sarà possibile farsi rilevare i parametri base dello stato di salute ed essere ascoltati da operatori sociosanitari che, in stretta sinergia con i servizi sociali del Comune di Bulciago, potranno far emergere situazioni di particolare criticità o specifici bisogni cui rispondere.

“Grazie poi all’attiva collaborazione con le diverse realtà territoriali che nel proprio quotidiano si impegnano a favore delle persone anziane, partendo dall’associazione di Bulciago “Insieme si può – Terza età”, che ringraziamo per la sempre proficua collaborazione e per la condivisione di questa iniziativa, lo Spazio Salute consentirà di favorire la promozione e la partecipazione attiva degli anziani ad attività culturali, aggregative, ricreative che consentano loro di sentirsi meno soli e soprattutto accolti, ascoltati, valorizzati, all’interno della propria comunità. Investire sullo Spazio Salute significa credere convintamente nel valore delle relazioni e del fare rete all’interno di un territorio, nel caso specifico a favore della popolazione anziana, e siamo convinti che questa esperienza ci consentirà di essere ancora più vicini e utili ai nostri anziani ed alle loro famiglie”.

Orientamento e apertura al territorio sono infatti le prerogative di questo servizio che si qualifica, non solo come appuntamento utile per tenere sotto controllo la propria salute, ma, grazie alla presenza di un operatore sociosanitario, come luogo di informazione e confronto su temi inerenti al benessere complessivo. In loco è distribuito del materiale informativo rispetto ai corretti stili di vita, consegnato e compilato insieme all’operatore anche un Diario della Salute. Lo Spazio di prevenzione e Salute vuole inoltre essere un luogo in cui le persone anziane che presentano determinate necessità o bisogni possono trovare supporto e orientamento rispetto alla rete dei servizi già attivi sul territorio. L’accesso al servizio è libero e gratuito.

Il servizio è attivo da lunedì 8 maggio presso il Centro di aggregazione Comunale “La Terza Età” in piazza Aldo Moro, 40 dalle 10.00 alle 11.30, con apertura settimanale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio delle assistenti sociali del Comune di riferimento.