Annone, apre uno spazio aggregativo dedicato agli anziani

L’inaugurazione l’8 aprile

L’iniziativa del Comune con Impresa Girasole e Gruppo Movimento Terza Età di Annone

ANNONE BRIANZA – Da lunedì 8 aprile sarà attivo uno spazio aggregativo dedicato agli anziani nel Comune di Annone di Brianza, nato per volontà del Comune di Annone di Brianza, dell’Ambito di Lecco e di Impresa Sociale Girasole, in collaborazione con il Gruppo Movimento Terza Età della parrocchia San Giorgio di Annone di Brianza.

Un luogo pensato per agevolare l’incontro, la condivisione e lo svolgimento di attività ricreative (come laboratori artistici, maglia, uncinetto, giochi da tavolo), e per creare un luogo di relazioni in cui gli anziani possano sentirsi parte della comunità.

Mediante questa nuova iniziativa, Comune intende coinvolgere attivamente gli anziani nella progettazione delle attività, basandosi sui loro interessi e stimoli. Questo sarà reso possibile anche grazie alla presenza di un operatore dedicato, che supporterà lo svolgimento delle iniziative.

Lo spazio aggregativo sarà aperto ogni lunedì dalle 14:30 alle 17:00 presso il “Piccolo Mondo” in Via Maggiore 13.

L’amministrazione comunale invita tutti gli anziani interessati a partecipare all’apertura dello spazio, che avrà luogo lunedì 8 aprile dalle 14:30 alle 17:00. In questa occasione, sarà offerto anche un piccolo rinfresco.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comune al numero 0341 576063.