Nel fine settimana torna il Fierone di Oggiono, è la 408^ edizione

Da questa sera sarà attiva la cucina gestita dai volontari della Pro Loco

Il sindaco: “Evento nel cuore di tutti gli oggionesi”

OGGIONO – E’ tutto pronto per ‘Ul Ferun de Ugionn’, tradizionale appuntamento oggionese in occasione di Sant’Andrea. La fiera, giunta alla sua 408^ edizione, si aprirà domenica 29 ottobre e proseguirà fino a lunedì 30, ma già questa sera, venerdì, la cucina allestita presso la tensostruttura di via Roma sarà operativa proponendo i piatti della tradizione brianzola e molto altro, anche d’asporto.

Domenica alle 10 si terrà l’inaugurazione della fiera che con il suo mercato e lo spazio dedicato alla zootecnia si conferma un appuntamento apprezzato e di forte richiamo. Passeggiare tra le oltre cento bancarelle del Fierone è una tradizione per Sant’Andrea, così come per le famiglie visitare lo spazio dedicato agli animali da allevamento che sarà allestito nella zona di Viale Vittoria.

Tra gli appuntamenti della Fiera non mancherà il Pranzo della Tradizione, in programma sabato 28 ottobre alle 12.30 presso la tensostruttura gestita dalla Pro Loco, anima della manifestazione.

“Dietro questo appuntamento c’è davvero tantissimo lavoro, dei volontari e della Pro Loco – ha commentato il sindaco di Oggiono Chiara Narciso – la Fiera di Sant’Andrea è davvero una tradizione unica per gli oggionesi, e intendo per tutti loro: anche quelli che si sono trasferiti in altri paesi, in occasione del ‘ferun’ tornano, e questo è motivo di grande orgoglio per chi organizza la manifestazione. Temiamo un po’ l’incognita meteo, purtroppo abbiamo visto che le previsioni non sono il massimo, questo naturalmente in termini di richiamo e visibilità potrebbe penalizzare la manifestazione ma confidiamo comunque di vedere tante persone”. Il sindaco ha ricordato anche lo spazio dedicato alle associazioni di volontariato di Oggiono: “La fiera è per loro una vetrina, un’occasione di farsi conoscere dai cittadini e raccontare la propria preziosa attività. Ringrazio tutti per la calorosa partecipazione”.