Olginate. Grande festa alla casa di riposo per i 101 anni di nonna Rosa

Originaria di Valgreghentino, Rosa Scaccabarozzi è amata da tutti

OLGINATE – Festoni, palloncini e musica… alla casa di riposo Don Luigi Gilardi di Olginate hanno voluto fare le cose in grande per festeggiare degnamente i 101 anni di nonna Rosa Scaccabarozzi.

Un traguardo molto importante celebrato nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre. Nonna Rosa, come la chiamano tutti, è nata a Valgreghentino il 16 dicembre 1920 ed è cresciuta in una famiglia umile ma amorevole. Nel 1946 ha sposato il suo amato Pietro con cui ha formato una bellissima famiglia con i figli Giovanna, Teresa e Angelo, che con gli anni si è arricchita di tanti nipoti e pronipoti. Rosa ha lavorato molti anni come operaia tessile, crescendo i suoi figli e i suoi nipoti con forza ed energia, è inoltre un’ottima cuoca e dedita anche alla sua campagna.

Chiunque la conosce la descrive con molto affetto perché nonna Rosa ha saputo farsi amare da tutti, anche dagli altri ospiti della struttura e dagli operatori che l’hanno festeggiata tutti insieme tra canti e giochi organizzati dal servizio socio animato. Non poteva mancare una deliziosa torta, gentilmente offerta dalla direzione della struttura. Nel rispetto delle normative anti covid i figli hanno potuto farle visita per portarle fiori e doni e per farle di persona gli auguri.

Un pomeriggio molto emozionante per la signora Rosa e per tutti coloro che hanno condiviso con lei questo bel momento.