Valgreghentino. Al via i lavori sulla sponda del torrente Valle della Pizza

Sarà sistemata anche la strada agro-silvo-pastorale Dozio-Consonno

Sul sito comunale le informazioni per i rimborsi dei servizi scolastici

VALGREGHENTINO – Nel consiglio comunale in programma venerdì 26 giugno verranno messe a bilancio le risorse per diverse opere pubbliche che vedranno la luce a Valgreghentino nei prossimi mesi, grazie a una piccola applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 e ai fondi pervenuti da Governo e Regione.

Nei prossimi giorni, intanto, prenderanno il via le opere per la sistemazione della strada Agro Silvo Pastorale Dozio – Consonno e per il ripristino delle difese spondali sulla sponda destra del torrente Valle della Pizza, in località Buttello. Quest’ultima opera permetterà di rimettere in sicurezza anche l’antico sentiero che dalla frazione stessa porta alla localita Ca’ di Nava. Le due opere prevedono una spesa totale di circa 110.000€ di cui quasi 95.000 ottenuti grazie all’aggiudicazione di bandi e contributi da Regione, Gal e Comunità Montana.

Servizi scolastici: informazione sui rimborsi

Sono pubblicate sul sito internet del comune di Valgreghentino tutte le informazioni in merito al rimborso dei servizi scolastici per l’emergenza COVID-19:

• SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

• SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

• ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021