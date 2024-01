Perledo. Il benvenuto al 2024 con un tuffo nel lago

A gettarsi nelle acque di Riva di Gittana anche il sindaco Festorazzi

Dopo il bagno, brindisi offerto dal Deportivo De Perlée

PERLEDO – Incuranti del gelo che li avrebbe attesi una volta entrati in acqua, alcuni temerari hanno sconfitto la paura, correndo da Riva di Gittana fino al bagnasciuga, tuffandosi non solo nel Lago di Como, ma anche nel nuovo anno appena iniziato. A Perledo, così come in altri paesi del litorale, è andato in scena il tradizionale tuffo di Capodanno per accogliere il 2024.

Tra i coraggiosi anche il sindaco Fabio Festorazzi, che non si è tirato indietro e insieme agli altri ha voluto rispettare questo momento, curioso e folkloristico. E dopo il bagno un brindisi, gentilmente concesso dal Deportivo De Perlée, decisamente meritato dopo lo sfidante tuffo.

