Encomio solenne per la Polizia Locale di Valmadrera Malgrate Civate e Oliveto

“Premio Forum Polizia Locale” per l’attività professionale condotta nel corso dell’anno 2024

“E’ un’importante attestazione dell’ottimo lavoro svolto in merito ad attività di Polizia Giudiziaria”

VALMADRERA – Il Comando di Polizia Locale Associato Valmadrera – Malgrate – Civate – Oliveto Lario ha ricevuto dal Comitato Scientifico incaricato della concessione del “Premio Forum Polizia Locale” un Encomio Solenne per l’attività professionale condotta nel corso dell’anno 2024, quale esempio di dedizione alla sicurezza della propria comunità, con attestazione di pubblica benemerenza.

“L’encomio solenne ricevuto dal Comando al Forum della Polizia Locale tenutosi presso la Fiera di Bergamo – commentano il Sindaco Cesare Colombo e l’Assessore alla Polizia Locale Antonio Rusconi – è un’importante attestazione dell’ottimo lavoro svolto in merito ad attività di Polizia Giudiziaria, in particolare all’evento avvenuto durante un servizio serale notturno tra il 21 ed il 22 settembre che ha visto la denuncia di due giovani nel territorio comunale di Malgrate e che ha determinato il ferimento di uno degli operatori in servizio”.

“Ringraziamo il Comitato Scientifico che ha conferito questo importante riconoscimento al Comando e ai 6 Ufficiali/Agenti in servizio per uno degli episodi che ha caratterizzato un anno in cui tutto il personale del Comando, oltre a garantire la sicurezza stradale con un’assidua presenza sul territorio, si è distinto tra l’altro per l’arresto di una persona evasa il 27 maggio e rinvenuta nel territorio Comunale di Civate, per il rinvenimento il 9 novembre di una persona scomparsa nel territorio di Valmadrera e di altre importanti attività a garanzia della sicurezza dei cittadini in collaborazione con le Forze di Polizia Statali”.