Fondi per la messa in sicurezza del Torrente Trebbia e riqualificazione dei parchi urbani

Riqualificazione dei parchi: un impegno per valorizzare il verde pubblico di Valmadrera

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha ottenuto fondi per la messa in sicurezza del Torrente Trebbia. In qualità di membro del BIM Consorzio dei Bacini Imbriferi Montani del Lago di Como, Brembo e Serio, il Comune ha ricevuto un contributo significativo previsto per il bilancio 2023.

I fondi, inizialmente destinati alla pulizia e messa in sicurezza del tombotto nel tratto terminale del Torrente Trebbia per ottimizzare la regimazione idraulica, sono stati successivamente ampliati per finanziare altri interventi simili programmati dalla Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino.

Il progetto, finanziato da un contributo regionale di 500 mila euro, con un’ulteriore compartecipazione di 25 mila euro dai Comuni di Valmadrera e Civate, è attualmente in fase di finalizzazione per l’avvio dei lavori.

L’Amministrazione comunale, preso atto dell’imprevisto sovrapporsi di due finanziamenti destinati alla stessa opera, ha ottenuto l’autorizzazione dal Consorzio per destinare il contributo di 15 mila euro previsto per il bilancio 2023, insieme a ulteriori 35 mila euro garantiti dal Comune, a un nuovo intervento.

Questo sarà volto a migliorare la gestione degli accessi ai parchi urbani tramite la realizzazione di cancelli automatizzati e opere accessorie, con particolare attenzione alla recente riqualificazione del parco di Via Leopardi, ma anche di altri parchi del territorio comunale. Tra questi, va menzionato il parco della località alla Rocca, recentemente oggetto di manutenzione straordinaria e riqualificazione forestale.

Con delibera del 23 settembre, è stata approvata la “Scheda progetto” predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici, finalizzata all’approvazione da parte della Giunta Comunale e successivamente del Consiglio Direttivo del Consorzio B.I.M. Una volta ottenuta l’approvazione, il Comune dovrà presentare un progetto esecutivo dettagliato entro la scadenza stabilita, con l’obbligo di completare i lavori entro il 31 marzo.

“Abbiamo avviato una serie di interventi di riqualificazione dei parchi urbani. Data la loro significativa estensione, è essenziale adottare una gestione sempre più attenta ed efficace, che preveda la definizione dei migliori standard di fruibilità, considerando le diverse peculiarità dei parchi e i vari ambiti urbani coinvolti – continuano dall’Amministrazione comunale – Questo approccio mira a valorizzare qualitativamente il verde pubblico, che rappresenta una priorità per il Comune di Valmadrera e per l’Amministrazione”.