Via libera dal municipio alla ‘pedonalizzazione’ della frazione di Paré

Solo tra maggio e settembre, con pass per i residenti e per i clienti di ristoranti e alberghi

VALMADRERA- Un’area pedonale monitorata con un sistema automatico di rilevazione dei transiti: così sarà trasformata, almeno per la stagione estiva, la frazione di Paré ‘vecchia’ ovvero la strada a fondo cieco affacciata al lago, accessibile poco prima della galleria della Lecco-Bellagio.

Lo hanno deliberato gli uffici comunali di Valmadrera facendo seguito all’esposto a firma di cittadini residenti e degli incontri con tutte le parti interessate alle possibili modifiche viabilistiche.

Considerate le problematiche viabilistiche effettivamente riscontrate, il Comune ha deciso di istituire l’area pedonale da inizio maggio a fine settembre di ogni anno nella quale possano accedere oltre ai pedoni esclusivamente i veicoli dei residenti e i veicoli che debbano necessariamente accedere alle strutture ricettive (alberghi e ristoranti) in relazione alla capienza degli stessi, alle disponibilità di posti auto privati, e alla distanza dal punto di divieto.

La giunta comunale ha deliberato l’istituzione dell’area pedonale con i criteri di accesso per l’istallazione in tempi brevi del varco elettronico per il monitoraggio dei transiti nel periodo previsto. Parallelamente a questo provvedimento, spiegano dal Comune, si è deciso di mantenere per i residenti la possibilità di richiedere un pass per la sosta in una parte dei parcheggi che prevedono una rotazione dei veicoli con esposizione di disco orario, in considerazione anche che l’area pedonale sperimentalmente non sarà attiva tutto l’anno.

Risolto un problema di sicurezza

“Dopo aver ascoltato tutti i soggetti in causa, ed aver attentamente valutato la situazione, tenuto conto anche di un atteggiamento maggiormente responsabile dei surfisti – commenta il sindaco Antonio Rusconi – abbiamo valutato fosse opportuno procedere all’istituzione di un’area pedonale in un limitato periodo dell’anno. Tale decisione è stata presa considerando gli effettivi problemi di sicurezza legati alla situazione che si presenta quotidianamente nella predetta zona, con evidenti problemi sia di insicurezza dei pedoni che frequentano la zona che per la presenza di attività economiche commerciali e di grande richiamo, che di insicurezza per il transito veicolare oltre che dell’oggettiva impossibilità riscontrata per i cittadini residenti di trovare un parcheggio e sovente di poter uscire da uno stallo di sosta regolare a causa di veicoli parcheggiati in doppia fila nonostante il divieto di fermata e sosta”.

“Sperimentalmente – aggiunge il sindaco – l’area pedonale avrà un periodo limitato e sarà in detto periodo in vigore dalle 00:00 alle 24:00, successivamente in base ad un attento monitoraggio della situazione tale durata potrà essere ampliata o ridotta. Pensiamo con questo provvedimento di soddisfare sia le esigenze dei cittadini residenti che dei soggetti con cui abbiamo discusso in questo periodo, oltremodo con un provvedimento che potrà mutare in base alle opportune valutazioni, tenendo in forte considerazione i problemi di sicurezza che nel corso del mese di luglio a seguito della riapertura di tutte le attività sono apparsi ancora più evidenti e gravi, come evidenziato sia dagli interventi del personale di Polizia Locale che dai filmati e dalle recenti fotografie della situazione che si presenta sia nel periodo diurno che in quello serale/notturno”

