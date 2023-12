Alla Rsa Villa Serena di Introbio festa con gli Zampognari della Brianza

Gabriele Bolis e i suoi amici hanno portato auguri e atmosfere natalizie con canti e strumenti

Il gruppo è stato accolto e introdotto da Fratel Alberto Bosisio e dalla solerte educatrice

INTROBIO – “Se comandasse lo zampognaro che scende per il viale, sai cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d’oro e d’argento” scrisse Gianni Rodari. Nella Rsa Villa Serena di Introbio pur se non spuntato dal pavimento, un albero ben addobbato c’è, come decorate sono le sale, cosa manca? La musica…

Ed ecco, ieri 21 dicembre primo giorno d’inverno, un suono di ciaramelle e zampogne annunciare l’ingresso degli Zampognari della Brianza, che con canti e strumenti hanno portato auguri e atmosfere natalizie agli ospiti. Gabriele Bolis, zampogna molisana, Dario Bolis ciaramella, Gilberto Garghentini voce e sonagli, sono stati accolti e introdotti da Fratel Alberto Bosisio e dalla solerte educatrice, che opera nella struttura, allietando un pomeriggio “quasi” festivo. “Come avrebbe detto Shakespeare ‘La musica è per coloro che la ascoltano’. Buon Natale!”