Barzio è pronta a festeggiare Ferragosto con la festa patronale di Concenedo

In programma processone, fiaccolata e palo della cuccagna

La giornata di giovedì inizia con la grigliata a cura del gruppo Alpini, de Le Contrade e degli Amici di Concenedo

BARZIO – Concenedo, frazione del comune di Barzio, è pronta a festeggiare Ferragosto con l’Assunzione della Vergine Maria, patrona del borgo, nel segno della tradizione. Alla processione della statua della Madonna e alla messa solenne, si aggiungono la fiaccolata con spettacolo pirotecnico (appuntamento della vigilia curato dagli Amici della Cisterna) e la salita al palo della cuccagna, momento di festa riportato in auge negli scorsi anni dal gestore del chiosco.

La giornata di giovedì 15 inizia all’ora di pranzo con la grigliata di Ferragosto a cura del Gruppo Alpini, de Le Contrade e degli Amici di Concenedo. Alle ore 15 è in programma l’assalto al palo della cuccagna riservati ai bambini.

Gli appuntamenti continuano alle ore 16.30 con la processione e la messa e alle ore 18 riparte la festa con l’assalto alla cuccagna tra le squadre di professionisti e gli amatori che si vorranno cimentare nell’impresa. Sono già due le squadre pronte alla scalata e vi è la possibilità di iscriversi ad inizio festa (partecipazione gratuita).

Mentre si perfezionano le procedure per la riapertura del chiosco, le associazioni collaborano per regalare a residenti e villeggianti una giornata di divertimento. “Concenedo è una località a cui tutti i barziesi sono affezionati – commentano i rappresentanti delle associazioni – e quando Roberto, del chiosco, ci ha chiesto una mano per realizzare anche quest’anno la festa della cuccagna, abbiamo subito aderito con slancio”.

“L’apertura della nuova struttura di ristoro – precisa l’amministrazione comunale – ha richiesto delle tempistiche che hanno lasciato Concenedo senza il suo punto di riferimento estivo. Anche per questo abbiamo lavorato affinché la festa patronale non soffrisse questa mancanza, e grazie alla grande disponibilità delle associazioni tutto questo sarà possibile”.