Cfpa Casargo. Cena di Natale e presentazione del nuovo corso di Accoglienza

Un evento speciale per celebrare i successi del 2024

“Il Cfpa Casargo si conferma una scuola di eccellenza e un punto di riferimento per la formazione professionale in Lombardia”

CASARGO – Una chiusura speciale dell’anno per il Cfpa di Casargo, con una serata conviviale che ha visto la partecipazione dei genitori degli studenti alla tradizionale cena di Natale. L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione per condividere con le famiglie i traguardi raggiunti nel 2024, tra cui il lancio del nuovo corso di Accoglienza e Marketing Turistico, pensato per rispondere alle crescenti richieste di professionisti altamente qualificati nei settori dell’hospitality e del turismo.

Ad aprire la serata è stato il presidente di Apaf, Francesco Maria Silverij, che, a nome degli altri membri del Cda presenti in sala, i consiglieri Angela Fortino e Giuseppe Amanti, ha espresso un sentito ringraziamento alle famiglie per il continuo supporto e la fiducia riposta nella scuola: “I nostri ragazzi rappresentano il futuro del settore turistico e alberghiero. Grazie al loro impegno e alla dedizione dei nostri docenti, il Cfpa Casargo si conferma una scuola di eccellenza e un punto di riferimento per la formazione professionale in Lombardia”.

Francesco Maria Silverij, riguardo al Consiglio di Amministrazione, sottolinea: “L’intero Consiglio di Amministrazione esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai nostri studenti, la cui preparazione li rende altamente competitivi nel settore alberghiero. Tra i momenti più significativi dell’anno, voglio ricordare la vittoria del premio ‘Ristorexpo’ come miglior istituto professionale del settore, l’organizzazione del Summit nazionale sulla celiachia, che ha portato alla pubblicazione di un volume scientifico, l’avvio del nuovo corso per Operatore agricolo con indirizzo caseario, e la proposta del corso per Accoglienza e Marketing Turistico, che sarà attivato nel prossimo anno scolastico per rispondere alle esigenze del territorio e alle evoluzioni del settore”.

Gli ospiti della cena sono stati il consigliere delegato di Apaf Simone Brigatti, il sindaco di Casargo Antonio Pasquini, Matteo Canepari, presidente della Comunità Montana, e Fabio Dadati, presidente di Lariofiere e albergatore.

Il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, prendendo la parola durante la cena, è tornato sul confronto avuto nei mesi scorsi riguardo alla necessità di una nuova figura professionale legata al nuovo corso di studi.

“Negli ultimi dieci anni, l’occupazione nel settore turistico-alberghiero della provincia di Lecco è aumentata del 50%, un dato senza pari in altri settori economici – spiega Dadati – Stiamo vivendo un vero e proprio boom. Nei prossimi due anni apriranno nuovi alberghi, dal Lago di Como al Lago di Lecco, e ogni struttura avrà bisogno di personale qualificato, capace non solo di lavorare in sala o in cucina, ma anche di promuovere efficacemente l’esperienza turistica”.

È proprio da questa esigenza che nasce il nuovo corso di Accoglienza e Marketing Turistico dell’istituto valsassinese. Pensato per preparare gli studenti a gestire reception, comunicazione e promozione delle strutture. Il corso rappresenta un’opportunità per chi desidera entrare nel settore turistico con competenze moderne e richieste dal mercato.

“Non basta più lavorare in un albergo – sottolinea Dadati – Oggi è fondamentale saper raccontare e vendere il territorio, dalle esperienze sportive alle eccellenze enogastronomiche, fino alla qualità del tempo libero che la nostra zona offre. Questo è un aspetto cruciale, e avere persone preparate su questi temi fa davvero la differenza”.

Il direttore del Cfpa di Casargo, Alan Vaninetti, ha preso la parola durante la serata per ringraziare tutte le famiglie presenti: “Questi momenti sono un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra la scuola e le famiglie, che sono una parte fondamentale del percorso formativo dei nostri ragazzi. È grazie a voi, al vostro supporto e alla vostra fiducia, che possiamo continuare a offrire un’educazione di qualità, preparandoli al meglio per il loro futuro professionale”.

Infine, conclude: “Vi ringrazio di cuore per essere qui stasera e per condividere con noi lo spirito natalizio. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie delle serene festività e un nuovo anno ricco di soddisfazioni”.