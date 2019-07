Estate al Cfpa Casargo: due mesi ricchi di iniziative

La scuola di Casargo pronta a ospitare tanti eventi

“Vogliamo continuare ad aprire le porte del Cfpa al territorio”

CASARGO – Terminati da poco gli esami del corso Ifts, il Cfpa Casargo si riconferma, come ogni estate, una struttura capace di accogliere iniziative di ogni genere, specialmente durante i mesi estivi in cui non sono attive le lezioni ordinarie.

In questo modo il potenziale della struttura, che vanta oltre 200 posti letto e un ristorante da 250 coperti, viene messo a disposizione per società sportive, per campus musicali, oltre che per importantissime manifestazioni sportive sul territorio valsassinese.

Quest’anno in particolare il Cfpa ospiterà per le prime due settimane di luglio il Campus Musicale Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) giunto alla sua terza edizione, e successivamente il campus della Cooperativa Sociale Arcobaleno.

Il 27 e il 28 luglio il Cfpa Casargo ospiterà gli atleti della Giir de Mont, la celebre e fati- cosissima skyrace di Premana giunta alla sua 27^ edizione.

L’ultima settimana di agosto invece avrà luogo il campus estivo di scherma Fencing Lab, oltre che diverse squadre di pallavolo, basket e calcio che utilizzeranno la struttura del Cfpa per la preparazione atletica prima della nuova stagione sportiva.

“E’ nostra volontà continuare ad aprire le porte del Cfpa al territorio: la nostra struttura ha la capacità fisica e organizzativa per essere una preziosa risorsa da sfruttare in queste oc- casioni importanti per l’economia ed il turismo del territorio della Valsassina” aggiunge Marco Galbiati, Presidente del Cfpa Casargo.

Le lezioni ordinarie riprenderanno il 12 settembre e da subito si ripartirà con gli scambi formativi: sarà ospitato dal Cfpa la prima settimana di settembre un gruppo di studenti dalla Lettonia.