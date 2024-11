Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio in festa per celebrare la Santa Patrona

Premiati Attilio Canali, Sergio Camozzini, Giuseppe Spreafico, Domenico Valsecchi, Lorenzo Valsecchi e Pierluigi Marchionni

BARZIO – Una domenica di festeggiamenti, quella appena trascorsa, per il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio. Come da tradizione, musicanti e simpatizzanti si sono dati appuntamento per una giornata in compagnia.

Le celebrazioni sono iniziate con la messa in chiesa parrocchiale, accompagnata dalla Corale. A seguire il gruppo ha fatto visita al cimitero e ha tenuto un concertino in piazza Garibaldi. Infine un momento conviviale con il pranzo preparato al Ristorante Vittoria.

La festa della patrona Santa Cecilia è un appuntamento molto sentito che, anche domenica, ha visto la partecipazione non solo dei componenti della banda, ma anche di parenti, amici e autorità. Tra i presenti i rappresentanti delle Amministrazioni comunali dell’Altopiano, il parroco don Lucio Galbiati e don Gianmaria Manzotti.

Con l’occasione sono stati ricordati anche gli anniversari di attività tra le file della banda. Il 2024 ha visto la consegna di riconoscimenti davvero speciali, a partire da quello andato Attilio Canali, clarinetto primo e già presidente della banda di Barzio prima di Mario Tagliaferri, che ha tagliato il prestigioso traguardo dei 65 anni di presenza nel sodalizio. A seguire, in ordine decrescente di anzianità, sono stati premiati Sergio Camozzini, basso tuba, 50 anni di attività, Giuseppe Spreafico, trombone, 45 anni, Domenico Valsecchi e Lorenzo Valsecchi, rispettivamente tromba e clarinetto primo, 30 anni, e Pierluigi Marchionni, tromba,10 anni.

Il presidente Mario Tagliaferri ha poi consegnato omaggi a tutti quanti hanno collaborano all’attività della Corpo musicale e ha ringraziato per la preziosa opera prestata il maestro Iose Ratti. Il tutto senza tralasciare l’impegno di tutti i musicanti e degli allievi.

E’ stata infine annunciata anche una importante novità rappresentata dalla possibilità di devolvere il 5 per mille alla banda (Corpo Musicale Santa Cecilia – Codice fiscale 830 11830 136). E’ stata anche espressa l’intenzione di rinnovare il gemellaggio con l’Harmonie Municipale di Magland, in occasione del venticinquesimo anniversario del primo scambio con il sodalizio francese.