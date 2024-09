Introbio. Il Vicario Episcopale Don Gianni Cesena in visita ai nonni di Villa Serena

Ieri, mercoledì, visita speciale per ospiti della residenza sanitaria

Don Gianni ha condiviso con ospiti e parenti un momento di preghiera

INTROBIO – Una visita straordinaria quella di ieri, mercoledì, alla Rsa “Villa Serena” da parte di Monsignor Gianni Cesena, Vicario Episcopale di Lecco dal 2023.

Don Gianni ha condiviso con ospiti e parenti un momento di preghiera. Con lui Don Gabriele Carena, residente a Pasturo e che celebra regolarmente le messe in struttura, e Don Carlo Motta, che spesso si reca in visita agli ospiti della Rsa. Immancabile la presenza di Fratel Alberto Bosisio, legale rappresentante e fondatore dell’associazione ASA, che gestisce la struttura.



Don Gianni ha lasciato ai nonni parole di conforto, guardando alla scultura della Pietà dove la Madonna tiene in braccio Gesù, dicendo che: “Maria ci tiene nelle sue braccia e guarda le nostre sofferenze. Può capitare di litigare o che ci prenda la malinconia verso la gioventù e la vita passata. Anche in questi momenti la preghiera è: Gesù, sono come te, prendimi fra le braccia”.

Dopo questo intenso momento don Gianni è passato a salutare personalmente ognuno degli ospiti mentre si condivideva una merenda insieme. Gli ospiti, i parenti, gli operatori e la direzione hanno ringraziato il Vicario Episcopale per la gradita visita augurandosi che possa essere un evento ripetibile nel tempo.