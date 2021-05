Basket Serie B. La Missoltino.it Olginate vince e resta in Serie B

I lecchesi sempre avanti contro la Sangiorgese, salvezza ottenuta

Play Off sfumati a causa del quoziente canestri sfavorevole

OLGINATE – Vittoria e salvezza diretta: la Missoltino.it Olginate difende il PalaRavasio dall’assalto della LTC Sangiorgese Basket e spedisce i rivali ai Play out. I lecchesi agganciano il gruppone a quota 18 punti ma pagano un quoziente canestri meno favorevole di Fiorenzuola, ultima squadra a guadagnarsi la post season.

Dopo il primo canestro ospite, è la Missoltino.it a prendere in mano la partita grazie al dominio a rimbalzo, con Giovanni Lenti già a quota nove alla fine del primo tempo. I lecchesi piazzano un parziale di 9-2 a cavallo dei primi due quarti e guadagnano un’ampia doppia cifra di vantaggio, andando negli spogliatoi sul tranquillo punteggio di 39-24.

Nel terzo quarto la Sangiorgese torna sul parquet con tutt’altra grinta, ben sapendo di dover vincere il match per poter sperare di evitare i Play Out. Gli ospiti si avvicinano passo passo fino a toccare i cinque punti di svantaggio (52-47), ma la NPO risponde con un parziale di sette punti consecutivi costruito da un canestro da oltre l’arco di Andrea Negri e quattro liberi di Marco Tagliabue.

La Sangiorgese torna a contatto ancora a fine quarto periodo (66-61) ma ancora una volta Olginate non trema, piazzando l’allungo decisivo e vincendo il match col punteggio di 78-65.

Solida partita per Marco Tagliabue, autore di una gara da quattordici punti in meno di tredici minuti in campo. Doppia doppia da 17 punti e 10 assist per Giacomo Bloise.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – SANGIORGESE BASKET 78-65

Parziali: 20-9; 39-24; .54-47

OLGINATE: Chiappa, Bloise 17, Donegà, Avanzini 2, Marazzi, Brambilla 9, Lenti 11, Negri 11, Tagliabue 14, Giannini 14, Ambrosetti, Tremolada. All. Oldoini.