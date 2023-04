Basket Serie D. Civatese e Pescate, si sorride ancora

I grigiorossi battono la capolista Rovello

Pescatesi vincenti, avranno il fattore campo nella post season

CIVATE – SI chiude con una vittoria con la prima della classe la regular season dell’Edilcasa Civatese. Per entrambe le formazioni il risultato era indifferente: il Basket Rovello è comunque primo, i grigiorossi non si muovono dal quarto posto già precedentemente acquisito.

La partita è stata in perfetto equilibrio sostanzialmente per tutti i primi tre quarti, visto che nessuna delle due squadre è riuscita a creare margini abbastanza consistenti che le consentissero di staccare la rivale.

Saranno i soliti Daniele Castagna – 22 punti – e Daniele Galli a girare il match, nel finale di partita. Il primo segna la tripla del più tre, il secondo ruba il pallone che porta la Civatese avanti di cinque lunghezze.

I grigiorossi non si voltano più indietro e chiudono il match dalla lunetta, vincendo col punteggio du 74-66.

“Ottima partita – dichiara coach Fausto De Lazzari – ora godiamoci la vittoria e poi subito testa ai play-off, che cominceranno venerdì prossimo”.

EDILCASA CIVATESE – BASKET ROVELLO 74-66

PARZIALI: 24-22; 38-35; 54-54

CIVATE: Castagna 22, Butta 10, Galli 9, Corti 8, Maver 8, Bosso 6, Laci 6, Lomasto 4, Frigerio 1, Capovilla, Brusadelli, Boselli. All. De Lazzari.

MALGRATE – Fondamentale successo per l’Autovittani Pescate. I lecchesi hanno battuto in casa il Blackcourt Cucciago e, nell’attesa del risultato della partita tra Sondrio e Seregno, si sono garantiti almeno il 7° posto in classifica e il fattore campo nella sfida di play-off Silver.

L’inizio di gara è tutt’altro che positivo per la formazione pescatese (10-17). Nel secondo quarto sono i giovanissimi under a rimettere in pista la partita, con un ottimo Matteo Porcaro, autore di sette punti di fila (34-29).

I giocatori più esperti riprendono il comando delle operazioni a partire dal secondo tempo, guidando la squadra a una fondamentale vittoria (66-58).

Miglior marcatore per i pescatesi è Riccardo Motta, con 14 punti. Doppia cifra anche per Marcello Butti (13) e Alessandro Albenga (12).

“La partita di stasera dimostra che il lavoro, l’impegno e la costanza di tutto l’anno di alcuni giocatori è premiata, conta e viene fuori nei momenti più importanti – dichiara coach Davide Figini – durante l’arco della stagione abbiamo perso dei punti per strada, ma meritiamo di giocare col fattore campo i play -out”.

AUTOVITTANI PESCATE – BLSCKCOURT CUCCIAGO 66-58

PARZIALI: 10-17; 34-29; 50-41

PESCATE: Butti 13, Nasatti, Porcaro 9, Albenga 12, Bianchi 2, Motta 14, Chirico, Colombo 9, Garota 2, Cazzaniga, Crevenna, Invernizzi 5.