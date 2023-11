Basket Serie C. Festa Calolzio, battuta Villasanta

Seconda vittoria stagionale per la WBT

Super prova di Radaelli, 23 punti per lui

OLGINATE – Vittori doveva essere e vittoria è stata. La WBT Calolziocorte supera l’Italcontrol Villasanta nello scontro che poteva far precipitare gli uomini di coach Angelo Mazzoleni all’ultimo posto in classifica. Con questa vittoria i calolziesi si rilanciano, sperando di chiudere forte il girone d’andata.

L’inizio per la WBT è un po’ incerto, ma ci pensa Simone Paduano con un paio di triple a non far scappare gli ospiti. Calolzio chiude forte il secondo quarto – parziale di sei punti consecutivi – e va al riposo con quattro punti di margine (35-31).

Nella ripresa i ragazzi di coach Mazzoleni sigillano la difesa – un punto subito in cinque minuti – ma, pur trovando buoni tiri, non segnano mai (41-42).

Villasanta inizia l’ultimo quarto con due triple consecutive e, sull’orlo del baratro, Calolzio semplicemente si rifiuta di perdere. Due fiammate, una di Leonardo Meroni e l’altra di un ottimo Stefano Radaelli – miglior marcatore a quota 23 punti – danno ai lecchesi l’allungo decisivo (69-59).

“Sono contento per questa vittoria, adesso siamo un po’ più rilassati e possiamo iniziare a pensare alla sfida di venerdì prossimo contro Bottanuco” dichiara coach Mazzoleni.

WBT CALOLZIO – ITALCONTROL VILLASANTA 69-59

PARZIALI: 12-16; 35-31; 41-42; 69-59

CALOLZIOCORTE: Marabelli n.e, Papini n.e, Rusconi 12, Paduano 6, Meroni 8, Mazzoleni n.e, Castagna 9, Niang 2, Longhi 2, Perego 7, Radaelli 23, Combi. All. Mazzoleni.