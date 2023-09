Kayak. Tanti podi per il CK90 al campionato lombardo di discesa

Campionessa regionale Margherita Cattaneo

Tanti podi conquistati dai vercuraghesi

VERCURAGO – Continuano a ottenere risultati positivi gli atleti del CK90. Domenica 17 settembre, nella gara valida per il campionato lombardo di discesa classica – unica manche, con gara a squadre – i vercuraghesi si sono segnalati in diverse categorie, pur vincendo una sola volta con Sara Zucchi (Cadette A), gara in cui era l’unica iscritta.

Sul campo gara di Montanaso Lombardo (Lo) – sul fiume Adda – si sono presentate undici società, comprese le due lecchesi, CK90 e CK Rivabella.

I vercuraghesi hanno sfiorato la vittoria in diverse categorie, ottenendo la medaglia d’argento con Margherita Cattaneo (K1 Allievi B), Ruben Zucchi (K1 Allievi B), e Alberto Zucchi (K1 Master C). Sul grandino più basso del podio sono saliti Marco Antozzi (K1 Allievi B) e Jan Zucchi (K1 Allievi A), premiato anche come allievo più giovane della manifestazione, coi suoi 10 anni.

Nel campionato a squadre in categoria K1 Allievi B c’è stato “il derby” tra le due società, vinto da Rivabella per circa tre secondi.

“I miei atleti si sono comportati egregiamente – dichiara l’allenatore Marco Arlati – in queste gare hanno dimostrato impegno e un sano spirito competitivo. Per la prima volta abbiamo fatto una squadra mista, siamo arrivati a soli tre secondi dalla squadra di punta, il CK Rivabella. I ragazzi hanno dato il massimo e potevano ambire alla vittoria”

L’8 ottobre i vercuraghesi torneranno in acqua per la gara “di casa”, la Olginate Brivio.