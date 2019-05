215 gli atleti che si sono presentati ai nastri di partenza

Bonanomi ha chiuso in 1h19’45”, Brambilla in 1h34’58”

PASTURO – Paolo Bonanomi & Martina Brambilla concedono il bis alla Grignone Vertical Extreme (Pasturo-Grignone tütt d’un fiàa). Come lo scorso anno il portacolori dei Falchi Lecco e la stella del Team VAM hanno dettato legge anche quest’anno nella dura gara valsassinese che conduce i runner da Pasturo fino ai 2410 metri del rifugio Brioschi.

7,5 km per 1800 metri di dislivello “tütt d’un fiàa” per usare lo slogan della kermesse sportiva che Bonanomi ha macinato con il tempo di 1h19’45”. Sul podio con lui sono saliti anche l’altro Falco Danilo Brambilla 1h25’55” (secondo) e Luigi Pomoni 1h22’39” (terzo). Completano la top five di giornata Marco Colombo e Albini Luca.

Nella gara femminile Martina Brambilla stoppa le lancette del crono sul tempo di 1h34’58”. Al secondo posto Francesca Rusconi (1h37’44”) e terza Cecilia Pedroni 1h38’53”.

Imbattuti quindi i record della gara griffati Michele Boscacci 1h11’05” e di Raffaella Rossi 1h30’17”.

215 gli atleti che questa mattina, sabato, si sono presentati ai nastri di partenza. Con un occhio al cielo e uno allo smartphone per sondare in tempo reale l’evolversi del meteo, Alberto Zaccagni e il suo staff del Team Pasturo hanno dato il via alla classica alpinistica ascesa al Grignone senza dover cambiare percorso. Niente pioggia e tutto si è svolto come da copione.

UN PREMIO SPECIALE

Sfida nella sfida nell’intermedio dal Pialeral al Grignone per aggiudicarsi il primo memorial Gabriele Orlandi Arrigoni. Il trofeo per i migliori intertempi negli ultimi 1000 metri di salita se lo sono aggiudicato i vincitori di giornata Bonanomi e Brambilla.

(Si ringrazia Maurizio Torri di Sportdimontagna.com per il materiale fotografico)