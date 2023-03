Arrampicata sportiva, record italiano per Beatrice Colli in coppa Italia Speed

Un altro weekend trionfale per gli atleti dei Ragni

Colli firma il record italiano

LECCO – Prima coppa Italia Speed e clamoroso record italiano di Beatrice Colli, 7″21, dopo un 7″39 in semifinale a un centesimo dal primato precedente.

Beatrice era stata sesta nella finale Boulder du domenica scorsa alla Coppa Italia di Bressanone. Dietro di lei, la compagna di allenamento Vera Missaglia 13esima, alla sua prima finale, e grande soddisfazione in casa Ragni per la convocazione in coppa Europa giovanile speed di Alice Marcelli e Margherita Giudici.

Contemporaneamente a Bergamo nel regionale Lwad, Valentina Arnoldi e Giulia Rosa hanno dominato nelle U20, e Samuele Bonfanti secondo fra i maschi U20. La domenica, Silvia Locatelli seconda e Tommaso Trombacco terzo negli U18.