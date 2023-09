Atletica. Gioventù Lariana: in luce Quintana, De Capitani e Spini

Sabato pomeriggio a Lecco la 6^ prova della trofeo

In gara solo i Cadetti, 86 atleti tra maschi e femmine

LECCO – L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sabato scorso, ha organizzato le gare della 6^ prova del trofeo Gioventù Lariana. Hanno gareggiato solo 86 atleti per la categoria Cadette/i, i migliori risultati sono di Vera Quintana (Us San Giorgese) per il lancio del disco con 36,91m per ben 980 punti, Gemma De Capitani (Up Missaglia) nei 300hs in 46”79 con 929 punti e Tabatha Spini (Gp Talamona) nei 1000m in 3’03”67 con 905 punti.

La 7^ prova del trofeo è in programma a Como il 17 settembre con tutte le gare giovanili (Esordienti 50m–200m; Ragazze/i Biathlon; Cadette 80hs, 300m, 2000m, peso; Cadetti 100hs, 300m, 2000m, Giavellotto).

Tutti i podi di sabato pomeriggio

80m: 1^ Maitè Cappelletti 10”60 (Us Albatese), 2^ Virginia Rocca 11”32 (Atl 87 Oggiono), 3^ Giulia Anderbegani 11”33 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Alexander Trupia 9”59 (Atl Cairatese), 2° Andrea Tironi 9”63 (Polisportiva Imiberg), 3° Alessandro Tessitore 9”70 (Ag Comense):

1000m: 1^ Tabatha Spini 3’03”67 (Gp Talamona), 2^ Gaia Rigamonti 3’14”32 (Gs Virtus Calco), 3^ Carolina Spadini 3’19”36 (100 Torri & Vigevano Atl Young).

1° Giordano Contigiani 2’47”69 (Gs Bernatese), 2° Iacopo Marchesi 2’48”44 (100 Torri & Vigevano Atl Young), 3° Andrea Basso 2’49”73 (Lieto Colle).

300hs: 1^ Gemma De Capitani 46”78 (Up Missaglia), 2^ Elena Invernizzi 49’54 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Valentina Bidoia 52”69 (Atl Cassago).

1° Alessandro Di Donato 50”32 (Atl Cairatese), 2° Pietro Mascagni 43”27 (Ag Comense), 3° Davide Colombo 44”47 (Atl Triangolo Lariano).

Salto Triplo: 1^ Maitè Cappelletti 10,93m (Us Albatese), 2^ Giulia Andebergani 10,05m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Camilla Tedesco 9,48m (Us Albatese).

Salto in lungo: 1° Alessandro Sparta 5,85m (Milano Atletica), 2° Claudio Bidoia 5,29m (Us San Maurizio), 3° Matteo Maria De Lazzari 5,27m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del disco: 1^ Vera Quintana 36,91m (Us Sangiorgese), 2^ Carola Generali 28,86m (Aspes), 3^ Olivia Brenna 16,45m (Ag Comense).

1° Pietro Cesana 32,53m (Pol Mandello), 2° Simone Mezzera 23,91m (Pol Mandello), 3° Edoardo Riva 23,10m (Ag Comense).