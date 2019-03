Il giocatore della Gimar è sotto osservazione da parte di coach Capobianco.

La nazionale U20 si ritroverà il 25 e il 26 marzo 2019.

LECCO – Il giocatore della Gimar Lecco Riccardo Chinellato resta ancora sotto l’attenta osservazione dei responsabili del settore giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro, anche se il suo nome non figura tra quelli selezionati per la convocazione con la nazionale U20.

Chinellato, ala di circa 200 cm, continua a essere tenuto in considerazione per quanto riguarda il gruppo, ma anche questa volta figura come riserva a casa. Tra i selezionati ci sono Leonardo Battistuzzi (Rucker Sanve) e Thomas Monina (Lissone Interni Bernareggio), giocatori che disputano il campionato di Serie B nello stesso girone della Gimar Lecco.

Bisogna comunque sottolineare il fatto che il gruppo è composto da atleti nati nel 1999 e nel 2000 e quindi che Riccardo sarà eleggibile anche il prossimo anno, visto che è nato il 22/01/2000.

Al momento il giocatore, un prodotto del florido vivaio canturino, sta viaggiando a una media di cinque punti, tre rimbalzi e il 38% nel tiro da oltre l’arco.

I giocatori selezionati si troveranno a Roma per lo stage il 25 e il 26 marzo 2019.