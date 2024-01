Basket femminile. Lecco Basket Women pronta alla ripartenza

Coach Canali tira un bilancio dei primi mesi di lavoro

“Bilancio positivo, gruppo che lavora con serietà”

LECCO – In attesa del debutto nel nuovo anno – che avverrà il 13 gennaio sul campo del Basket Como – il coach della Lecco Basket Women Valentina Canali tira una riga sulla prima parte di stagione della sua squadra.

“Il bilancio è assolutamente positivo. Abbiamo creato un gruppo che sta bene insieme in palestra e lavora con impegno e serietà. Il livello di gioco si è alzato e, dopo un periodo di “stasi” nei progressi, coinciso più o meno con il mese di novembre, abbiamo chiuso dicembre con buone prestazioni e una ritrovata energia. Abbiamo sicuramente ancora tanto lavoro da fare e tanto da migliorare, specie nell’efficacia realizzativa e nella gestione dei possessi, ma sono soddisfatta di dove siamo ora, considerando poi che rispetto al roster costruito in estate abbiamo perso tre pedine significative: Capaldo, Fumagalli, Rota. Non ho rimpianti particolari. Dispiace, certo, per la sconfitta di misura con Mariano Comense: avevamo troppe assenze importanti e la gestione arbitrale ha completamente condizionato il match, ma vedo nella gara di ritorno una grande opportunità di riscatto e di crescita”.

Alla formazione bluceleste mancano solo tre partite per chiudere la fase di qualificazione. “In questo periodo natalizio non ci siamo praticamente mai fermate, le ragazze sono state presenti e positive alle proposte. Dovremo lavorare molto nell’immediato sugli aspetti difensivi per essere solide nelle prossime delicate partite e nel frattempo continuare il nostro lavoro su scelte, iniziative e situazioni. Siamo attese a un salto di qualità mentale, che ci porti a essere consistenti, dure, determinate, con obiettivi chiari e la grinta per perseguirli, quell’attitudine all’agonismo unita alla voglia di vincere e al mettere in campo più del massimo che a volte ci sono mancati”.

La situazione di classifica della Lecco Basket Women è assolutamente tranquilla. Le lariane al momento sono seconde, a parti punti con Mariano, e già certe di partecipare alla fase Gold, alla quale accederanno le prime sei del girone. Alle ultime due toccheranno i play-out.

“Nelle ultime tre gare del girone ci giochiamo una fetta importante del nostro posizionamento nella fase Gold. Abbiamo prima il match con Como in trasferta, assolutamente da non sottovalutare, e poi la doppietta contro Mariano in trasferta e Nibionno fra le mura amiche. Inutile nascondersi dietro un dito, sarebbe importante capitalizzare punti contro le due squadre sopra di noi, da portare nella seconda fase, e quindi proveremo a lavorare con determinazione per questo primo obiettivo. Non ne facciamo una malattia, se arrivano punti saremo state brave, viceversa lo saranno state di più le nostre avversarie e avremo comunque davanti una lunga seconda fase per provare a centrare l’obiettivo playoff, che deve essere ciò cui puntare”.