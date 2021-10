Basket. Le “Lettere d’amore stonate” di Fracassa arrivano in libreria

Cestista, cantautore e ora anche scrittore

“Felice di essermi tolto un’altra piccola soddisfazione”

LECCO – La sensibilità artistica dell’ex cestista Arturo Fracassa ha trovato un nuovo sbocco: dopo i due album come cantautore, Arturo arriva il libreria con una “raccolta di pensieri” – sono parole sue… – intitolata “Lettere d’amore stonate”, pubblicata da Robin Edizioni.

Il curioso titolo deriva dal fatto che molti di questi testi si possono considerare canzoni mancate. “Possiamo dire che questo titolo ha una duplice interpretazione, considero questi testi “stonati” perché non hanno mai trovato la musica che potesse farli diventare canzoni. Alcuni sono troppo lunghi, altri troppo corti o, semplicemente, non riuscivo a dar loro la giusta melodia. In più la stonatura deriva dalla loro vena un po’ malinconica”.

Questo libro esplora la parte più intima di Fracassa. “In realtà è qualcosa che è nato, ma non doveva nascere, ho messo su carta le mie sensazioni, quello che sento e che vedo, e poi provato quasi per gioco a cercare un editore. Ringrazio gli editor di Robin Edizioni per aver creduto in me: non ho ambizioni letterarie, sono semplicemente felice di essermi tolto un’altra piccola soddisfazione”.

“Lettere d’amore stonate” si può trovare in qualsiasi libreria e anche nei principali store on line.