Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

Seconda vittoria di fila per Olginate

Tripla vittoria per le formazioni di Serie D

LECCO – Olginate (Serie B) prosegue la sua corsa espugnando il fanalino di coda Bernareggio. In Serie C Silver ottime le prove delle lecchesi: Calolziocorte batte Varedo, Mandello perde solo ai supplementari contro Erba.

Tripla vittoria in Serie D, con Vercurago che mantiene ben salda la testa del girone.



SERIE B – GIRONE B

Lissone Interni Bernareggio – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE – 71-73

CLASSIFICA:

102 – Basket Mestre

10 – UEB Cividale

8 – Pall. Fiorenzuola

8 – Juvi Basket Cremona

8 – Rucker San Vendemmiano

8 – BB14 Bergamo

8 – Pallacanesto Vicenza 2012

6 – Aurora Desio

6 – Basket Club Jesolo

6 – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE

4 – Pallacanestro Crema

4 – Falconstar Monfalcone

2 – Bologna Basket 2016

2 – Lissone Interni Bernareggio

2 – Virtus Basket Lumezzane

2 – Virtus Basket Padova

SERIE C SILVER – GIRONE BLU 2

ENGINUX CALOLZIOCORTE – Pol. Varedo 66-53

Le Bocce Erba – TECNOADDA MANDELLO 85-73

CLASSIFICA:

12 – Le Bocce Erba

10 – TECNOADDA MANDELLO

8 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

8 – Aurora Desio

6 – Pezzini Morbegno

6 – Polisportiva Varedo

6 – ABC Cantù

0 – Nuovo Basket Groane



SERIE D – GIRONE B1

ARS Rovagnate – AUTOVITTANI PESCATE 72-77

EDILCASA CIVATESE – Sportiva Sondrio 81-59

MEDINMOVE VERCURAGO – Pall. Concorrezzo ASD 70-56

CLASSIFICA:

10 – MEDINMOVE VERCURAGO

8 – Basket Seregno

6 – ASD Basket Nibionno

6 – Sportiva Sondrio

6 – ARS Rovagnate

6 – EDILCASA CIVATESE

4 – AUTOVITTANI PESCATE

2 – Pall. Concorrezzo ASD