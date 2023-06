Basket Serie C femminile. Due nuovi acquisti per la Lecco Basket Women

In arrivo Giulia Capellini e Giorgia Galli

Doppio colpo dalla Serie B di Robbiano

LECCO – Dopo l’arrivo di Silvia Bassani da Giussano, la Lecco Basket Women mette a segno altri due colpi di mercato: Giulia Capellini e Giorgia Galli, entrambe provenienti da Robbiano. Le ragazze erano state provate nel torneo di Fino Mornasco, convincendo coach Valentina Canali.

La ventiduenne Capellini è una guardia tiratrice che ha effettuato il percorso giovanile tra Mariano e Costa Masnaga. Nelle ultime tre stagioni ha giocato un anno a Giussano (Serie B) e due a Robbiano, dove ha conquistato la promozione in Serie B al termine della stagione 2021/22.

“Ho scelto questa squadra perché ho trovato fin da subito un buon clima nel gruppo – dichiara Capellini -inoltre ci sono due allenatori attenti e preparati e una società ambiziosa. Dovrò crescere, imparare di qualcosa di nuovo e divertirmi. Spero di poter portare un contributo positivo sia a livello fisico che a livello morale alla squadra, con la mia esperienza e la mia voglia di vincere”

Giorgia “Spidi” Galli ha un anno di più. Playmaker veloce e aggressivo, è cresciuta nel Basket Giussano. Dal 2019/20 al Basket Robbiano, ha lasciato la prima squadra a metà della scorsa stagione.

“Sentivo un po’ la mancanza della pallacanestro e così ho detto sì alla telefonata di Valentina che è stata mia vice a Giussano in Serie B e ho avuto modo di conoscerla sia professionalmente che umanamente – dichiara Galli – credo di essere nel posto giusto per poter migliorare e continuare a crescere sia come giocatrice che come persona. Lo staff di Lecco è di ottimo profilo, di conseguenza potrò imparare molto. Inoltre sono qui per divertirmi e venire in palestra sempre con il sorriso. Siamo un gruppo giovane e ci sono tanti margini di miglioramento, con l’impegno e gli allenamenti diventeremo una squadra tosta, ne sono sicura. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida”.