Basket Serie C femminile. Lecco Basket Woman, prima vittoria

Nessun problema contro Mariano Comense (79-28)

“Siamo state brave, adesso testa alla sfida contro Bollate”

La Lecco Basket Women riscatta l’inciampo della prima partita di campionato andando a vincere senza alcun patema la sfida contro la Nonna Papera Mariano Comense.

Mariano parte bene (4-6) ma è il più classico dei fuochi di paglia. La formazione comasca viene prontamente rimontata dai canestri di Cincotto e Sara Galli (21-10) e poi travolta nella seconda frazione, con le blucelesti che vanno al riposo con quasi trenta punti di vantaggio (42-13).

Con un divario così ampio, la ripresa si trasforma in un lungo “garbage time” in cui le ragazze di coach Valentina Canali non perdono mai la concentrazione, andando a vincere col punteggio di 79-28.

“Siamo state brave a giocare con determinazione e applicazione per tutta la durata del match, senza calare e mantenendo alta la concentrazione – dichiara l’allenatore casatese – si sono viste ottime collaborazioni offensive e una attitudine energica in difesa, siamo ovviamente soddisfatti.Ora dobbiamo preparare bene la partita con Bollate, avversario sicuramente più probante, cercheremo di farci trovare pronte”.

LECCO BASKET WOMEN – NONNA PAPERA MARIANO C. 79-28

PARZIALI: 21-10; 42-13; 64-17

LECCO: Bassani 5, M.Aondio 4, G.Galli, V.Aondio 4, Scola 4, Levi, Davide 8, Oddo 11, Ratti, 2, S.Galli 14, Cincotto 18, M.Rota 9. All.: Canali.