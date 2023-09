Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, arriva Oggioni

Lungo di 183 cm, arriva dalla Starlight Valmadrera

“Mi allenerò e darò il mio contributo, compatibilmente col lavoro”

LECCO – La Lecco Basket Women ha messo a segno un ultimo colpo di mercato, proprio prima dell’inizio della stagione. La società del presidente Paolo Benzoni si è infatti accordata con il lungo Cecilia Oggioni, lo scorso anno alla Starlight Valmadrera.

Oggioni è un lungo di 183 cm, nato nel 1998. Nativa di Lissone, dopo aver iniziato a giocare a pallacanestro nella sua città natale, si è spostata nel prestigioso settore giovanile della GEAS Sesto San Giovanni per completare la sua formazione. Da Senior ha sempre giocato in Serie B, prima a Biassono e poi a Giussano e Valmadrera.

Oggioni scenderà di categoria per la prima volta nella sua carriera, una scelta dovuta agli impegni lavorativi. In accordo con dirigenti e coach della Lecco Basket Women, ha confermato un impegno sostanzialmente “part-time”.

“Ero indecisa sulla prossima stagione dato che il lavoro mi impegna molto anche nei weekend, ne ho parlato con coach Canali e mi ha dato la possibilità di venire a Lecco ad allenarmi a seconda della mia disponibilità, se poi riuscirò ad avere continuità negli allenamenti darò il mio contributo anche in partita” dichiara la giocatrice.

Per quanto riguarda il gruppo, le prime impressioni sono solo positive. Alcune ragazze le conosco già e mi piace l’entusiasmo che mettono nel giocare, in generale mi sembra un bel gruppo, insomma ci sono le basi per potersi divertire. Come detto probabilmente non sempre sarò presente alle partite ma quando potrò cercherò di metterci tutto l’impegno e l’energia possibile”.