Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, buona la prima

Ampia vittoria casalinga contro la Vertematese

Miglior marcatrice Camilla Bassani a quota 16 punti

MALGRATE – Comincia col passo giusto il terzo campionato consecutivo di Serie C per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. La formazione bluceleste ha vinto ieri, sul campo casalingo di Malgrate, la sfida contro la Vertematese di oltre venti punti.

La formazione lariana mette le cose in chiaro con un primo quarto ottimo (18-10) e un inizio di seconda frazione eccellente, con dieci punti consecutivi che portano il vantaggio a dilatarsi enormemente, fino al 33-21 di metà tempo.

Un sussulto iniziale della Vertematese farebbe pensare a un’ipotetico rientro delle ospiti, rientro subito scongiurato dalle blucelesti che, nonostante le assenza, chiudono il match con un ampia vittoria per 63-42.

Doppia cifra per Camilla Bassani (16 punti), Maria Aondio (13) e Capellini (11).

“Sono contenta di questo esordio, le ragazze hanno fatto tutto quello che ho chiesto loro, e hanno giocato con grande determinazione e intensità. In attacco siamo riuscite a giocare con ordine e applicazione e tanta iniziativa individuale, limitando al massimo i giri a vuoto e i momenti di confusione. Abbiamo tirato con cattive percentuali da fuori, dovremo intensificare il lavoro su questo fondamentale. In difesa siamo state molto positive, tranne un po’ di difficoltà nella gestione del lato debole, su cui cercheremo di concentrarci in settimana. Sono felice della prestazione e dell’atteggiamento delle mie ragazze, era importante iniziare con il giusto approccio e lo abbiamo fatto pienamente” dichiara coach Canali a fine gara.

LECCO BASKET WOMEN – VERTEMATESE 63-41

PARZIALI: 18-10, 33-21, 46-29

LECCO: Bassani 16, Aondio 13, Chitelotti, Galli 5, Donghi 2, Davide 6, Oggioni 2, Oddo 6, Ratti 2, Ciceri, Fumeo, Capellini 11. All.: Canali