Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, espugnata Tradate

Primo tempo in equilibrio, poi la fuga vincente (61-69)

Ottima la prova di Capellini, 25 punti per lei

TRADATE (VA) – Le ragazze della Lecco Basket Women tornano a casa con una vittoria dal campo di Tradate, superando le padrone di casa dello Sportlandia al termine di una partita molto equilibrata. Le giocatrici di coach Valentina Canali chiudono così la striscia negativa di due sconfitte.

Tradate parte subito con la difesa a zona, difesa che terrà per tutti e quaranta i minuti. Le blucelesti ci mettono un po’ a prendere le misure delle padrone di casa che, all’inizio del secondo quarto, provano lo strappo con un parziale di 14-2. Grazie ai canestri di Oddo e Capellini la LBW rientra e all’intervallo lungo la partita è in perfetta parità.

Nel secondo tempo sono le ragazze di coach Canali a provare la fuga, arrivando ad avere otto punti di vantaggio alla fine del secondo tempo (46-54). Tradate non si demoralizza e, con una tripla, arriva a due sole lunghezze di vantaggio a un minuto dalla sirena finale (59-61). Bassani e Capellini chiudono però l’incontro con sei liberi consecutivi.

La Lecco Basket Women vince 61-67. Fantastica la prova di Capellini, 25 punti per lei.

“Abbiamo sofferto parecchio, giocare contro 40 minuti di zone non è facile, se non segni con continuità da fuori è dura trovare fiducia, ma siamo state brave ad attaccare gli spazi con l’1c1 e abbiamo trovato finalmente due arbitri attenti ai contatti, finendo così spesso in lunetta con ottime percentuali (- dichiara coach Canali – abbiamo portato a casa una partita importantissima per il nostro percorso e soprattutto per il morale, ora recuperiamo le forze con la sosta e ci prepariamo per la gara decisiva con Corsico per mantenere il terzo posto”.

SPORTLANDIA TRADATE – LECCO BASKET WOMEN 61-69

PARZIALI: 18-18; 34-34; 46-54

LECCO: Bassani 5, Aondio 1, Chitelotti 2, Capaldo 2, Galli, Scola 10, Donghi, Davide 2, Oggioni 1, Oddo 17, Ratti, Capellini 25. All.: Canali.