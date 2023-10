Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women ko contro Gallarate

Attacco “spuntato” per le lariane

“Lavoriamo bene in settimana, ma fatichiamo a raccoglierne i frutti”

MALGRATE – Si chiude con una sconfitta il precampionato della Lecco Basket Women. La formazione bluceleste ha perso in maniera netta la sfida contro Gallarate, inseguendo per tutto il match la formazione ospite, senza mai dare la sensazione di poter vincere.

Gallarate parte a fionda, mentre l’attacco delle lariane sembra spuntato, tanto che a metà gara sono solo 13 i punti a referto delle ragazza di coach Valentina Canali (13-30).

Nella ripresa difensivamente le blucelesti sono andate meglio – solo 21 punti concessi – ma l’attacco ha continuato a non girare.

A fine gara la Lecco Basket Women ha perso col punteggio di 34-51. Miglior marcatrice Capellini a quota 8 punti.

“Oggi un po’ di amaro in bocca c’è, abbiamo fatto tanta fatica in attacco, non trovando mai certezze e fiducia. In difesa ci siamo spese moltissimo, sicuramente con degli errori ma in generale con energia e volontà. Ovviamente il problema è stata la fase offensiva, e il punteggio non lascia dubbi. Non siamo riuscite a trovare mai conclusioni facili e dinamiche che ci dessero sicurezza, e le percentuali oggi sono state particolarmente basse – dichiara il coach – Mi dispiace perché il lavoro che queste ragazze stanno facendo in allenamento è notevole, per quello che vedo fare loro in settimana mi aspetterei di raccogliere di più la domenica, e su questo bisogna riflettere”.

LECCO BASKET WOMEN – GALLARATE 34-51

PARZIALI: 6-15; 13-30; 22-38

LECCO: Bassani 2, Aondio 3, Chitelotti 2, Capaldo, Galli 2, Scola 5, Donghi, Davide 2, Oggioni 5, Oddo 3, Ratt 2, Rota, Fumeo, Capellini 8. All.: Canali.