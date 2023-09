Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women, prima sconfitta prestagionale

Esordio amaro sul campo di casa di Malgrate

Le giovani della GEAS passano col punteggio di 59-72

MALGRATE – È amaro il debutto tra le mura amiche del palazzetto di Malgrate per la Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali sono state sconfitte in maniera piuttosto netta dalle giovani della GEAS Sesto San Giovanni.

Il primo quarto è la squadra bluceleste a farsi preferire (16-13) ma già dalla seconda frazione le brianzole – squadra che disputerà il campionato U19 – ribaltano la partita, mandando la formazione lariana al riposo con sette punti da recuperare (29-36).

Nel secondo tempo la difesa lecchese non riesce ad arginare l’energia delle ospiti, che chiudono il terzo quarto avanti di venti punti (45-65) e mollano un po’ nell’ultima frazione, consentendo alle blucelesti di rendere meno amaro il distacco (59-72).

“Abbiamo giocato contro una formazione estremamente valida, al completo anche di tutte le ragazze che militano nella A1, e abbiamo pagato la loro fisicità e intensità. Sappiamo di dover lavorare e lo faremo, in questo momento, e contro formazioni così aggressive, paghiamo ovviamente l’assenza dei nostri playmaker e il nostro gioco ancora acerbo. Possiamo fare meglio, ma siamo qui per questo e non ci abbattiamo di fronte a una serata difficile” dichiara coach Canali.

Domenica prossima si chiuderà il ciclo di amichevoli prestagionali per la LBW, attesa alla sfida interna contro Gallarate.

LECCO BASKET WOMEN – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 59-72

PARZIALI: 16-13; 29-36; 45-65

LECCO: Bassani 16, Aondio 5, Chitelotti 2, Capaldo 2, Galli 2, Donghi 2, Davide 7, Oggioni 4, Oddo 7, Ratti 1, Rota, Fumeo, Capellini 11. All: Canali