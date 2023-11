Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, prima sconfitta

Lecchesi ko al supplementare contro Mariano (60-66)

Infortuni per Oddo e Chitelotti, coach Canali espulsa

MALGRATE – Si interrompe contro la Nonna Papera Mariano l’imbattibilità della Lecco Basket Women. Le lariane cedono alle comasche solo dopo 45 minuti di lotta (60-66).

Il match più importante della giornata è stato una vero scontro, con le blucelesti che hanno

Le ospiti mostrano i muscoli fin dall’inizio della gara e la strategia va a buon fine, visto che la LBW chiude il primo tempo in ampio svantaggio (24-32).

Le blucelesti per evitare il tracollo passano alla difesa a zona nel secondo tempo, e il risultato funziona. Nel convulso finale di gara una fantascientifica tripla di Claudia Oddo impatta il match a quota 55. Le lecchesi avrebbero anche la possibilità di vincere prima della fine dei regolamentari, ma la sprecano con una palla persa.

Nel supplementare succede di tutto, con le blucelesti che rimediano due infortuni – Oddo ko per una gomitata e Chitelotti “scavigliata” – e perdono pure coach Valentina Canali, espulsa per somma di falli tecnici. Mariano ne approfitta, allunga con la scatenata Marconetti – 28 punti per lei – e vince col punteggio di 60-66

Ottima prova di Silvia Bassani (21 punti) e Chitelotti (20) per le blucelesti.

“Abbiamo fatto il massimo che potevamo, per come siamo arrivate a questa partita e per le condizioni in cui ce l’hanno fatta giocare – dichiara coach Canali – sono orgogliosa delle mie ragazze e di come hanno lottato. Nell’overtime abbiamo perso Oddo per una gomitata killer e Chitelotti per infortunio, con una fisicità in campo veramente esasperata. Miglioreremo e faremo tesoro della partita di oggi, ma credo abbiamo veramente dato tutto contro ogni situazione possibile e ci portiamo a casa fiducia e voglia di riscatto. Al ritorno, si spera al completo, ci faremo trovare pronte. Ora testa al prossimo match importantissimo a Costa, la stagione è lunghissima e noi ci saremo”.

Molto polemico il presidente Paolo Benzoni a fine gara. ”Faccio i complimenti alla ragazze per essersi battute fino all’ultimo dando tutto quello che avevano, in una partita nella quale sono stati concessi contatti molto al di là del consentito dal regolamento e dalla quale usciamo con altri due infortuni, oltre all’espulsione della nostra allenatrice davvero incomprensibile. Una brutta serata, dalla quale dobbiamo ripartire consapevoli della nostra forza e del fatto che purtroppo, a volte, dobbiamo affrontare partite molto dure che poco hanno a che fare con la pallacanestro.”

LECCO BASKET WOMEN – NONNA PAPERA MARIANO 60-66 (d.t.s)

PARZIALI: 18-18, 24-32, 38-46, 55-55 LECCO: Bassani 21, Aondio 6, Chitelotti 20, Scola 2, Donghi, Davide, Oggioni, Oddo 10, Ratti 1, Ciceri ne, Fumeo. All.: Canali.